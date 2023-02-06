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Патрульная полиция предупреждает водителей
Патрульная полиция предупреждает водителей
Осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, предупреждает метеоролог 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Водителям автомобилей рекомендовано передвигаться по дорогам Грузии с соответствующей зимней резиной в связи с обильным снегопадом и гололедицей в регионах, говорится в заявлении департамента патрульной полиции МВД страны. По словам метеоролога Кобы Партенадзе, осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля. В связи с этим департамент отмечает, что необходимо подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции и соблюдать правила безопасности дорожного движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, патрульная полиция
Патрульная полиция предупреждает водителей
07:32 06.02.2023 (обновлено: 07:55 06.02.2023)
Осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, предупреждает метеоролог
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Водителям автомобилей рекомендовано передвигаться по дорогам Грузии с соответствующей зимней резиной в связи с обильным снегопадом и гололедицей в регионах, говорится в заявлении департамента патрульной полиции МВД страны.
По словам метеоролога
Кобы Партенадзе, осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля.
В связи с этим департамент отмечает, что необходимо подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции и соблюдать правила безопасности дорожного движения.