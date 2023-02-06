https://sputnik-georgia.ru/20230206/patrulnaya-politsiya-preduprezhdaet-voditeley-274588207.html

Патрульная полиция предупреждает водителей

Патрульная полиция предупреждает водителей

Осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, предупреждает метеоролог 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Водителям автомобилей рекомендовано передвигаться по дорогам Грузии с соответствующей зимней резиной в связи с обильным снегопадом и гололедицей в регионах, говорится в заявлении департамента патрульной полиции МВД страны. По словам метеоролога Кобы Партенадзе, осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля. В связи с этим департамент отмечает, что необходимо подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции и соблюдать правила безопасности дорожного движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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