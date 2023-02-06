https://sputnik-georgia.ru/20230206/posol-gruzii-v-turtsii-rasskazal-podrobnosti-o-pogibshem-grazhdanine-strany--274619355.html

Посол Грузии в Турции рассказал подробности о погибшем гражданине страны

Посол Грузии в Турции рассказал подробности о погибшем гражданине страны

Посольство уточняет информацию, был ли гражданин Грузии один во время землетресения 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T17:48+0400

2023-02-06T17:48+0400

2023-02-06T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Турции начало процедуры для перевозки тела погибшего гражданина Грузии на родину, сообщил посол Георгий Джанджгава в эфире "Мтавари архи".Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1121 человек. Обрушилось 2824 здания. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Гражданин Грузии, по информации полученной из прозектуры, погиб, попав под завал, сообщил посол. По данным турецкой стороны, гражданин Грузии находился один, посольство проверяет эту информацию.В аэропортах Стамбула отменено 30-40% авиарейсов из-за сильного снегопада, это было анонсировано еще в воскресенье, сообщил дипломат, отметив, что в том числе из-за этого возникнут проблемы с транспортировкой тела гражданина Грузии. Однако посольство делает все от себя зависящее, подчеркнул он.Грузия готова оказать помощь Турции – премьер>>В Турции живут десятки тысяч граждан Грузии как легально, так и незаконно, поэтому с помощью "горячей линии", открытой в диппредставительствах после землетрясения, поступают сотни звонков, сообщил посол."Мы стараемся всем ответить и максимально найти информацию о местонахождении наших граждан", - сказал он.Посол призвал граждан Грузии при первой необходимости обращаться в диппредставительства страны в Грузии любым удобным способом как через социальные сети, так и по номерам "горячей линии".Что касается ночного землетрясения, то также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде. По последним данным Минздрава Сирии, число погибших при землетрясении увеличилось до 403, пострадали почти 1300 человек.Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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