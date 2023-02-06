https://sputnik-georgia.ru/20230206/gruziya-gotova-okazat-pomosch-turtsii--premer-274598623.html

Грузия готова оказать помощь Турции – премьер

Грузия готова оказать помощь Турции – премьер

В результате разрушительного землетрясения в Турции пострадали более 2 300 человек, погибли 284 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T11:56+0400

2023-02-06T11:56+0400

2023-02-06T12:28+0400

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землетрясение

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Мы стоим рядом с турецким народом и готовы оказать любую необходимую помощь, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал на своей странице в соцсети Twitter. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Глава грузинского правительства выразил соболезнования турецкому народу, правительству Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Кахраманмараш. Кроме того, слова соболезнования выразил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Председатель парламента Грузии соболезнует жителям Турции>>В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган, землетрясение, землетрясение в турции 2023