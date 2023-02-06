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Председатель парламента Грузии соболезнует жителям Турции

Председатель парламента Грузии соболезнует жителям Турции

В резульатате землетрясения магнитудой 7,4 в Турции пострадали более 2 300 человек, погибли 284 человека 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T11:40+0400

2023-02-06T11:40+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, которое привело к сотням погибших и пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."Выражаю глубокую скорбь в связи с погибшими и пострадавшими в результате землетрясения в Турции. Соболезную семьям пострадавших и всему народу", – написал Папуашвили в Twitter.В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, турция, шалва папуашвили, происшествия, землетрясение, землетрясение в турции 2023