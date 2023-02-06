https://sputnik-georgia.ru/20230206/tenevoe-pravlenie-i-avtokratiya-meliya-rasskazal-ob-udivitelnoy-demokratii-v-end-274599607.html
Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД
Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД
По словам политика, избирателям обещали максимальное участие в партийных решениях, однако их обманули 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T12:55+0400
2023-02-06T12:55+0400
2023-02-06T13:07+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
леван хабеишвили
леван бежашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262049185_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_e07b03faff76498e9a260a422de2c22c.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Более 40% избирателям крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) отказали в том, чтобы принимать участие в управлении партией и иметь представителя в политсовете, написал бывший председатель партии Ника Мелия на своей странице в соцсети. В воскресенье состоялся 10-й по счету съезд "Национального движения", в ходе которого официально утвердили нового председателя партии Левана Хабеишвили и другие руководящие лица партии. Генсеком партии стал Петер Цискаришвили, а руководителем политсовета – Леван Бежашвили. По его словам, в начале "технического съезда" избирателям обещали максимальное участие в партийных решениях и ровно через час пришли к "удивительной демократии". Мелия выразил недовольство и тем, что они говорили о верности и 22-летней традиции "Национального движения", но заменили ближайших соратников создателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили своими "друзьями". "Все это говорит не только о цене произнесенного слова, но и о целях, стоящих за этим обесцененным словом", – написал Мелия. Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили>>По словам Мелия, теневое правление везде одинаковое, вне зависимости от того, кто управляет, или с какой целью объясняет необходимость этого вида управления. "Теневой правитель приходит с эмоциональным обещанием, лишенным рационализма и прагматизма, и придя с демократией устанавливает автократию", – пишет Мелия. По словам Мелия, по решению нескольких человек, стоящих за занавесом в "Национальном движении", фактически упразднили выборы политсовета, так что даже формально не был информирован действующий до марта политсовет. Будут ли оппозиционные партии Грузии сотрудничать с "Нацдвижением"?>>Нынешний председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать, и чтобы не были созданы, в том числе бюрократические проблемы. Сегодня все эти бюрократические проблемы решены, отметил Хебеашвили после съезда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262049185_56:0:1195:854_1920x0_80_0_0_c39df46079fb95cc32ef5c558782b870.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, леван бежашвили
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, леван бежашвили
Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД
12:55 06.02.2023 (обновлено: 13:07 06.02.2023)
По словам политика, избирателям обещали максимальное участие в партийных решениях, однако их обманули
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Более 40% избирателям крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) отказали в том, чтобы принимать участие в управлении партией и иметь представителя в политсовете, написал бывший председатель партии Ника Мелия на своей странице в соцсети.
В воскресенье состоялся 10-й по счету съезд "Национального движения", в ходе которого официально утвердили нового председателя партии Левана Хабеишвили и другие руководящие лица партии. Генсеком партии стал Петер Цискаришвили, а руководителем политсовета – Леван Бежашвили.
"Это тот случай, когда я могу выразить только сожаление… Более 40% избирателям отказали допустить к участию в управлении партией, а также иметь представителя в политсовете и учитывать их мнение", – написал Мелия.
По его словам, в начале "технического съезда" избирателям обещали максимальное участие в партийных решениях и ровно через час пришли к "удивительной демократии".
Мелия выразил недовольство и тем, что они говорили о верности и 22-летней традиции "Национального движения", но заменили ближайших соратников создателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили своими "друзьями".
"Все это говорит не только о цене произнесенного слова, но и о целях, стоящих за этим обесцененным словом", – написал Мелия.
По словам Мелия, теневое правление везде одинаковое, вне зависимости от того, кто управляет, или с какой целью объясняет необходимость этого вида управления.
"Теневой правитель приходит с эмоциональным обещанием, лишенным рационализма и прагматизма, и придя с демократией устанавливает автократию", – пишет Мелия.
По словам Мелия, по решению нескольких человек, стоящих за занавесом в "Национальном движении", фактически упразднили выборы политсовета, так что даже формально не был информирован действующий до марта политсовет.
Нынешний председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать, и чтобы не были созданы, в том числе бюрократические проблемы. Сегодня все эти бюрократические проблемы решены, отметил Хебеашвили после съезда.