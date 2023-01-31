https://sputnik-georgia.ru/20230131/budut-li-oppozitsionnye-partii-gruzii-sotrudnichat-s-natsdvizheniem-274425754.html

Будут ли оппозиционные партии Грузии сотрудничать с "Нацдвижением"?

Будут ли оппозиционные партии Грузии сотрудничать с "Нацдвижением"?

Часть оппозиционных партий Грузии будет воздерживаться от сотрудничества с ЕНД 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T14:33+0400

2023-01-31T14:33+0400

2023-01-31T15:01+0400

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ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" не будет сотрудничать с политическими силами, где есть неформальное правление и люди с тяжелым политическим прошлым, заявил член партии Григол Гегелия. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером крупнейшей оппозиционной партии избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, в том числе экс-министр обороны Давид Кезерашвили и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. При этом политик напомнил, что во время выборов в органы местного самоуправления в 2021 году его партия сотрудничала с Никой Мелия, который тогда занимал пост председателя "Нацдвижения". "Если бы мы считали, что у Ники Мелия есть тяжелое политическое прошлое, то с моральной и политической точек зрения мы, безусловно, не сотрудничали бы с ним тогда", – отметил он. Ранее Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". А Мерабишвили обвинил в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Мелия также обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. По словам депутата от оппозиционной партии "Гирчи" Александа Раквиашвили, репутация Мерабишвили такова, что многим партиям будет сложно с ним сотрудничать. "Посмотрим, удастся ли сотрудничать, потому что у нас хорошие человеческие отношения со многими представителями "Нацдвижения", в том числе с Хабеишвили. Но это никогда не переводилось в политическое сотрудничество, потому что какое-либо сотрудничество было невозможным исходя из их позиции", – заявил Раквиашвили. "Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский>>По словам члена парламентской политической группы "Группа реформ" Теоны Акубардия, в последнее время большого сотрудничества с "Национальным движением" у них не было. "Я не думаю, что эти выборы ослабят другие оппозиционные партии. Думаю, что это станет еще большей возможностью для создания повестки дня других оппозиционных партий", – отметила она. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. "Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов>>О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили