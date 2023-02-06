https://sputnik-georgia.ru/20230206/turtsiyu-tryaset-esche-silnee-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-tsentralnoy-chasti-strany-274609714.html

Турцию трясет еще сильнее: мощное землетрясение произошло в центральной части страны

Турцию трясет еще сильнее: мощное землетрясение произошло в центральной части страны

На этот раз подземные толчки зафиксированы в центральной части страны 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T14:48+0400

2023-02-06T14:48+0400

2023-02-06T15:23+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сейсмологи сообщили о новом, более мощном землетрясении в Турции магнитудой 7,8, передает РИА Новости.На этот раз подземные толчки были зафиксированы в центральной части страны. Позже в этой же части страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.Другие подробности ЧП пока не сообщаются.Ранее в ночь понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5 385. Спасены 2 470 человек. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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