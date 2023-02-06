https://sputnik-georgia.ru/20230206/verkhniy-lars-segodnya-zakryt-esche-odin-uchastok-trassy-k-granitse-s-rossiey-274633412.html
Верхний Ларс сегодня: закрыт еще один участок трассы к границе с Россией
Верхний Ларс сегодня: закрыт еще один участок трассы к границе с Россией
По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T23:11+0400
2023-02-06T23:11+0400
2023-02-06T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) на участке Млета-Гудари автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Ранее был закрыт участок Гудаури-Коби той же автотрассы из-за погодных условий.По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин.Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом >>На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, общество, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: закрыт еще один участок трассы к границе с Россией
По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) на участке Млета-Гудари автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Ранее был закрыт участок Гудаури-Коби той же автотрассы из-за погодных условий.
По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин.
На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.