https://sputnik-georgia.ru/20230206/verkhniy-lars-segodnya-zakryt-esche-odin-uchastok-trassy-k-granitse-s-rossiey-274633412.html

Верхний Ларс сегодня: закрыт еще один участок трассы к границе с Россией

Верхний Ларс сегодня: закрыт еще один участок трассы к границе с Россией

По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T23:11+0400

2023-02-06T23:11+0400

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грузия

новости

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верхний ларс

гудаури

департамент автомобильных дорог

военно-грузинская дорога

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) на участке Млета-Гудари автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларс запрещено движение всех видов транспорта, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Ранее был закрыт участок Гудаури-Коби той же автотрассы из-за погодных условий.По данным Национального агентства по окружающей среде, на обоих участках высокий уровень опасности схода лавин.Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом >>На остальных участках дороги движение автотранспорта без ограничений.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс