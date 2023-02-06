https://sputnik-georgia.ru/20230206/vybory-2024-v-gruzii-golosovat-v-elektronnom-formate-budut-90-izbirateley-274619830.html

Выборы 2024 в Грузии: голосовать в электронном формате будут 90% избирателей

Выборы 2024 в Грузии: голосовать в электронном формате будут 90% избирателей

По словам члена Центризбиркома, это новшество будет способствовать повышению доверия избирателей к процессу выборов 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T18:08+0400

2023-02-06T18:08+0400

2023-02-06T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Почти 90% избирателей в Грузии будут принимать участие в парламентских выборах 2024 года с использованием электронных технологий, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили. По его словам, на остальных избирательных участках бюллетени будут оцифрованы, а результаты пересчитаны по принципу случайного отбора. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в понедельник. По словам члена Центризбиркома Иване Норакидзе, указанное решение будет способствовать повышению доверия избирателей к процессу выборов. Согласно законодательству голосование в электронном виде должно проходить минимум для 70% избирателей, а сегодняшним распоряжением ЦИК определено, что электронные выборы в Грузии пройдут для 90% избирателей, подчеркнул Норакидзе. "Это очень важное достижение, так как электронные выборы в целом упрощают администрирование выборов, делают их более точными", - заявил Норакидзе. Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей>>Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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