https://sputnik-georgia.ru/20230207/budet-li-gruzii-zemletryasenie-podobnoe-turetskomu--otvet-seysmologa-274647816.html

Следует ли Грузии опасаться землетрясения подобного тому, что было в Турции?

Следует ли Грузии опасаться землетрясения подобного тому, что было в Турции?

В феврале 2022 года в Грузии зафиксировали самое сильное землетрясение за последнее время – магнитудой 6,2 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T13:23+0400

2023-02-07T13:23+0400

2023-02-07T14:51+0400

грузия

новости

тея годоладзе

институт изучения земли

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Руководитель Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе призвала пользователей соцсетей не пугать друг друга информацией о том, что Грузию в ближайшие дни якобы ждет такое же землетрясение, как в Турции. В соцсетях появилась информация о том, что якобы сейсмологи прогнозируют мощное землетрясение в Грузии, которое произойдет в ближайшие дни. Годоладзе пояснила, что разрушительное землетрясение в Турции произошло по так называемому Восточно-Анатолийскому разлому, который не затрагивает Грузию. По словам Годоладзе, распространившаяся информация о том, что вслед за разрушительным землетрясением в Турции подземные толчки дойдут и до Грузии является ложью. Ни один уважающий себя сейсмолог не делает краткосрочных прогнозов, отметила она. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.Землетрясение в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 3 419 человек, 20 534 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года. Геофизик: землетрясение в Турции оказалось сильнее Спитакского>>Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде. В Сирии число жертв на данный момент составляет 812 человек, пострадали – 1 449.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра. Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции. О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тея годоладзе, институт изучения земли, землетрясение в турции 2023