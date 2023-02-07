https://sputnik-georgia.ru/20230207/deputat-partii-gakhariya-za-gruziyu-ukhodit-iz-parlamenta-i-politiki-274643753.html

Депутат от партии Гахария "За Грузию" уходит из парламента и политики

Депутат от партии Гахария "За Грузию" уходит из парламента и политики

В октябре должны пройти промежуточные выборы в парламент Грузии 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Член партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Георгий Ходжеванишвили заявил о своем решении сложить депутатские полномочия и прекратить политическую деятельность. О решении покинуть ряды оппозиционной партии, уйти из политики и продолжить свою деятельность в частном секторе Ходжеванишвили написал на своей странице в соцсети. Ходжеванишвили является мажоритарным депутатом в Гори и Каспи (регион Шида Картли). Причиной ухода он назвал единственное обстоятельство – "чувство высокой ответственности перед своими избирателями в качестве мажоритарного депутата Гори и Каспи". По его словам, учитывая нынешнюю политическую реальность, у него нет возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является его прямой обязанностью. Ходжеванишвили поблагодарил своих избирателей, коллег, соратников и всех тех, с кем на протяжении многих лет работал в государственном секторе на благо страны. "Я остаюсь верен ценностям, из-за которых вступил в сложные политические процессы, и желаю успеха каждому соратнику на этом пути. Я надеюсь, что Грузия сможет двигаться вперед и вскоре станет полноправным членом европейских структур!" – написал он. Парламент Грузии приступает к работе>>Ходжеванишвили занял депутатское кресло в парламенте 10 созыва в результате выборов 2020 года от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". До этого он занимал пост губернатора региона Шида Картли. В апреле 2021 года он, вместе с еще пятью депутатами, покинул ряды правящей партии и ушел в оппозицию, примкнув к партии Гахария. После того, как Ходжеванишвили сложит с себя депутатский мандат, в округе Гори и Каспи, где он был мажоритарием, пройдут промежуточные выборы. Согласно Избирательному кодексу Грузии, выборы должны пройти октябре. То есть, по закону, если полномочия члена парламента были прекращены в период с 15 января до 15 июня, промежуточные выборы парламента проводятся в октябре того же года, а если были прекращены в период с 15 июня до 15 января, – в апреле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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