Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230207/deputat-partii-gakhariya-za-gruziyu-ukhodit-iz-parlamenta-i-politiki-274643753.html
Депутат от партии Гахария "За Грузию" уходит из парламента и политики
Депутат от партии Гахария "За Грузию" уходит из парламента и политики
В октябре должны пройти промежуточные выборы в парламент Грузии 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T11:16+0400
2023-02-07T12:18+0400
политика
грузия
новости
шида картли
георгий гахария
гори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274643417_135:364:1914:1365_1920x0_80_0_0_5dea8e36997de727d1d42f490fb5fcb9.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Член партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Георгий Ходжеванишвили заявил о своем решении сложить депутатские полномочия и прекратить политическую деятельность. О решении покинуть ряды оппозиционной партии, уйти из политики и продолжить свою деятельность в частном секторе Ходжеванишвили написал на своей странице в соцсети. Ходжеванишвили является мажоритарным депутатом в Гори и Каспи (регион Шида Картли). Причиной ухода он назвал единственное обстоятельство – "чувство высокой ответственности перед своими избирателями в качестве мажоритарного депутата Гори и Каспи". По его словам, учитывая нынешнюю политическую реальность, у него нет возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является его прямой обязанностью. Ходжеванишвили поблагодарил своих избирателей, коллег, соратников и всех тех, с кем на протяжении многих лет работал в государственном секторе на благо страны. "Я остаюсь верен ценностям, из-за которых вступил в сложные политические процессы, и желаю успеха каждому соратнику на этом пути. Я надеюсь, что Грузия сможет двигаться вперед и вскоре станет полноправным членом европейских структур!" – написал он. Парламент Грузии приступает к работе&gt;&gt;Ходжеванишвили занял депутатское кресло в парламенте 10 созыва в результате выборов 2020 года от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". До этого он занимал пост губернатора региона Шида Картли. В апреле 2021 года он, вместе с еще пятью депутатами, покинул ряды правящей партии и ушел в оппозицию, примкнув к партии Гахария. После того, как Ходжеванишвили сложит с себя депутатский мандат, в округе Гори и Каспи, где он был мажоритарием, пройдут промежуточные выборы. Согласно Избирательному кодексу Грузии, выборы должны пройти октябре. То есть, по закону, если полномочия члена парламента были прекращены в период с 15 января до 15 июня, промежуточные выборы парламента проводятся в октябре того же года, а если были прекращены в период с 15 июня до 15 января, – в апреле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
шида картли
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274643417_250:375:1570:1365_1920x0_80_0_0_576c994576079b2d1378d1694e69edcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, шида картли, георгий гахария, гори
политика, грузия, новости, шида картли, георгий гахария, гори

Депутат от партии Гахария "За Грузию" уходит из парламента и политики

11:16 07.02.2023 (обновлено: 12:18 07.02.2023)
© courtesy of Giorgi KhojevanishviliГеоргий Ходжеванишвили
Георгий Ходжеванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2023
© courtesy of Giorgi Khojevanishvili
Подписаться на
НовостиTelegram
В октябре должны пройти промежуточные выборы в парламент Грузии
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Член партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Георгий Ходжеванишвили заявил о своем решении сложить депутатские полномочия и прекратить политическую деятельность.
О решении покинуть ряды оппозиционной партии, уйти из политики и продолжить свою деятельность в частном секторе Ходжеванишвили написал на своей странице в соцсети.

"Я не планирую никакой политической деятельности и намерен продолжить работу в частном секторе", – пояснил Ходжеванишвили.

Ходжеванишвили является мажоритарным депутатом в Гори и Каспи (регион Шида Картли). Причиной ухода он назвал единственное обстоятельство – "чувство высокой ответственности перед своими избирателями в качестве мажоритарного депутата Гори и Каспи".
По его словам, учитывая нынешнюю политическую реальность, у него нет возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является его прямой обязанностью.

"Для меня, как государственного служащего, служение интересам народа всегда было приоритетом, и ни одна должность никогда не была самоцелью", – написал он.

Ходжеванишвили поблагодарил своих избирателей, коллег, соратников и всех тех, с кем на протяжении многих лет работал в государственном секторе на благо страны.
"Я остаюсь верен ценностям, из-за которых вступил в сложные политические процессы, и желаю успеха каждому соратнику на этом пути. Я надеюсь, что Грузия сможет двигаться вперед и вскоре станет полноправным членом европейских структур!" – написал он.
Парламент Грузии приступает к работе>>
Ходжеванишвили занял депутатское кресло в парламенте 10 созыва в результате выборов 2020 года от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". До этого он занимал пост губернатора региона Шида Картли.
В апреле 2021 года он, вместе с еще пятью депутатами, покинул ряды правящей партии и ушел в оппозицию, примкнув к партии Гахария.
После того, как Ходжеванишвили сложит с себя депутатский мандат, в округе Гори и Каспи, где он был мажоритарием, пройдут промежуточные выборы.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, выборы должны пройти октябре.
То есть, по закону, если полномочия члена парламента были прекращены в период с 15 января до 15 июня, промежуточные выборы парламента проводятся в октябре того же года, а если были прекращены в период с 15 июня до 15 января, – в апреле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0