https://sputnik-georgia.ru/20230207/parlament-gruzii-pristupaet-k-rabote-274642806.html
Парламент Грузии приступает к работе
Парламент Грузии приступает к работе
Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и несколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T10:51+0400
2023-02-07T10:51+0400
2023-02-07T11:20+0400
политика
грузия
новости
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_11c328aa6878a1aa55c740d2c5d97a70.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии в среду, 7 февраля. Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Первое пленарное заседание начнется с политических заявлений. Основное внимание будет уделено законопроектам, инициированным в рамках Еврорекомендаций из 12 пунктов. В рамках весенней сесии парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре. "Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена>>Нерешенными остаются и вопросы с избранием главы и членов Центризбиркома, а также несудейского состава высшего совета юстиции, а также законопроект "Об общих судах". В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций. Известно, что заключение Венецианской комиссии по деолигархизации будет готово к 10-11 марта, после чего законодательный орган примет законопроект в третьем чтении. Оценка Венецианской комиссии законопроекта "О деолигархизации" будет готова в марте>>Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника. В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности. Кроме того, в рамках сессии депутаты на текущей неделе заслушают отчет председателя парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e9964572ad67ffbe501e69fb738cf5f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламент грузии
Парламент Грузии приступает к работе
10:51 07.02.2023 (обновлено: 11:20 07.02.2023)
Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и несколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии в среду, 7 февраля.
Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
Первое пленарное заседание начнется с политических заявлений. Основное внимание будет уделено законопроектам, инициированным в рамках Еврорекомендаций из 12 пунктов.
В рамках весенней сесии парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.
Нерешенными остаются и вопросы с избранием главы и членов Центризбиркома, а также несудейского состава высшего совета юстиции, а также законопроект "Об общих судах".
В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.
Известно, что заключение Венецианской комиссии по деолигархизации будет готово к 10-11 марта, после чего законодательный орган примет законопроект в третьем чтении.
Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.
В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.
Кроме того, в рамках сессии депутаты на текущей неделе заслушают отчет председателя парламента.