https://sputnik-georgia.ru/20230207/parlament-gruzii-pristupaet-k-rabote-274642806.html

Парламент Грузии приступает к работе

Парламент Грузии приступает к работе

Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и несколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии 07.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии соберутся на первом заседании весенней сессии в среду, 7 февраля. Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Первое пленарное заседание начнется с политических заявлений. Основное внимание будет уделено законопроектам, инициированным в рамках Еврорекомендаций из 12 пунктов. В рамках весенней сесии парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре. "Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена>>Нерешенными остаются и вопросы с избранием главы и членов Центризбиркома, а также несудейского состава высшего совета юстиции, а также законопроект "Об общих судах". В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций. Известно, что заключение Венецианской комиссии по деолигархизации будет готово к 10-11 марта, после чего законодательный орган примет законопроект в третьем чтении. Оценка Венецианской комиссии законопроекта "О деолигархизации" будет готова в марте>>Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника. В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности. Кроме того, в рамках сессии депутаты на текущей неделе заслушают отчет председателя парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии