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Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти пострадавших регионах Турции

Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти пострадавших регионах Турции

Чрезвычайное положение продлится три месяца 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением.Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения в Турции была 7,8, а второго - 7,5.Геофизик: землетрясение в Турции оказалось сильнее Спитакского>>Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 3 432 человека, а количество раненых выросло до 21 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1 440. Полностью разрушены около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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