https://sputnik-georgia.ru/20230207/nachinaetsya-stroitelstvo-novogo-uchastka-avtomagistrali-iz-tbilisi-v-kakheti-274638909.html

Начинается строительство нового участка автомагистрали из Тбилиси в Кахети

Начинается строительство нового участка автомагистрали из Тбилиси в Кахети

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T10:02+0400

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2023-02-07T10:02+0400

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европейский банк реконструкции и развития

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Начинается строительство 17-километрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок автомобильной дороги Сагареджо-Бадиаури является составной частью новой автомагистрали Кахетии, контракт на строительство которой Департамент автомобильных дорог подпишет в ближайшие дни. Компания, победившая в тендере, завершит работы в 2025 году. Строительство автодорог в Кахети интенсивно продолжится в текущем году >>Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Его стоимость 276,7 миллиона лари. По информации департамента, строительство автодорог в Кахети интенсивно продолжается. Активные работы ведутся на самом важном 35-километровом участке, который идет от Тбилиси до Сагареджо. Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок планируется завершить в 2023 году, а остальные два – в 2024 году. Проектом предусмотрено строительство 4-полосной цементно-бетонной скоростной автомагистрали, оборудованной системой наружного освещения, что с соблюдением международных норм безопасности дорожного движения позволит передвигаться со скоростью 110 км в час. Ведомство напомнило и о текущих работах на другом участке объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном. Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой. Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень – Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо. Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари, он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, азербайджан, сагареджо, департамент автомобильных дорог, европейский банк реконструкции и развития, азиатский банк развития (абр)