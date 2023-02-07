https://sputnik-georgia.ru/20230207/novye-pravila-akkreditatsii-smi-budut-deystvovat-v-parlamente-gruzii-274636289.html

Новые правила аккредитации СМИ будут действовать в парламенте Грузии

Новые правила аккредитации СМИ будут действовать в парламенте Грузии

Будут аккредитации двух видов - постоянная для парламентских журналистов и специальная, которая будет действовать в течение одного дня 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T00:07+0400

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грузия

политика

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шалва папуашвили

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили издал приказ, который касается аккредитации представителей средств массовой информации в законодательном органе страны. Как заявил Папуашвили на заседание бюро, уже многие годы была определенная погрешность. Из-за отсутствия правила аккредитации каждый раз приходилось выдавать пропуск для журналистов. Как пояснил председатель парламента, будут аккредитации двух видов. Аккредитацию парламентского журналиста получат те представители СМИ, которые освещают деятельность парламента. По словам Папуашвили, со статусом парламентских журналистов, с такой аккредитацией они смогут беспрепятственно заходить и работать в парламенте. Также будет специальная аккредитация, которая будет действовать в течение одного дня. Подобной аккредитацией смогут пользоваться неаккредитованные СМИ, в том числе иностранные. Что касается крупных медиа, Общественный вещатель Грузии и Аджарской автономной республики, то они смогут аккредитовать семь съемочных групп. Столько же национальные вещатели, а остальные телевидения по три съемочных групп. В съемочную группу входит как репортер, так и оператор и технический персонал. Парламент Грузии приступит к работе >>По словам Папуашвили, безусловно, количество аккредитаций выделено для онлайн и печатных изданий. Для газет и журналов – два журналиста, столько же для радио, а для онлайн изданий – четыре. При этом глава законодательного органа отметил, что сама процедура аккредитации не будет сложной. Что касается сроков, представители СМИ смогут внести заявки до 20 февраля. А на новые правила аккредитации парламент перейдет с 1 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, журналисты, парламент грузии