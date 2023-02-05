https://sputnik-georgia.ru/20230205/parlament-gruzii-pristupit-k-rabote-na-buduschey-nedele-274585486.html
Парламент Грузии приступит к работе на будущей неделе
Парламент Грузии приступит к работе на будущей неделе
Главными вопросами станут поправки в Конституцию Грузии по правилам избрания Генпрокурора и новый закон "О деолигархизации" 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T22:41+0400
2023-02-05T22:41+0400
2023-02-05T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется 7 февраля и продлится до конца июня. Основным направлением начала работы сессии станет продолжение работы над выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата. Главными вопросами станут поправки в Конституцию Грузии по правилам избрания Генпрокурора, новый закон "О деолигархизации", а также ряд других законодательных инициатив. Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Кроме того, парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре. Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе президента, премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника. Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения" >>Также парламент ждет анонсированный общественной организацией "Сила народа" новый закон об иностранных агентах, а также новые инициативы правительства. В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции и задать вопросы главам министерств или руководителям служб, подотчетных парламенту, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, еврокомиссия, парламент грузии
грузия, новости, политика, еврокомиссия, парламент грузии
Парламент Грузии приступит к работе на будущей неделе
22:41 05.02.2023 (обновлено: 23:13 05.02.2023)
Главными вопросами станут поправки в Конституцию Грузии по правилам избрания Генпрокурора и новый закон "О деолигархизации"
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется 7 февраля и продлится до конца июня.
Основным направлением начала работы сессии станет продолжение работы над выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата.
Главными вопросами станут поправки в Конституцию Грузии по правилам избрания Генпрокурора, новый закон "О деолигархизации", а также ряд других законодательных инициатив.
Кроме того, парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.
Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе президента, премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.
Также парламент ждет анонсированный общественной организацией "Сила народа" новый закон об иностранных агентах, а также новые инициативы правительства.
В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции и задать вопросы главам министерств или руководителям служб, подотчетных парламенту, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.