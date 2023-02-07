https://sputnik-georgia.ru/20230207/oni-deystvuyut-v-interesakh-partii-voyny---kobakhidze-o-byvshikh-chinovnikakh-gruzii-274655975.html

"Они действуют в интересах партии войны" - Кобахидзе о бывших чиновниках Грузии

"Они действуют в интересах партии войны" - Кобахидзе о бывших чиновниках Грузии

ЕНД - "глобальная партия войны", единственный интерес которой – освобождение их основателя Саакашвили, убежден политик 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T17:09+0400

2023-02-07T17:09+0400

2023-02-07T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Все, кто требует освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, действуют в интересах крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", главная цель которой - устроить в стране беспорядки, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в конце декабря 2022 года на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток", и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. По его словам, ЕНД - "глобальная партия войны", у которой есть единственный интерес – освобождение их основателя Саакашвили. Как отметил Кобахидзе, они хотят сделать из Саакашвили оппозиционного лидера, а его освобождение нужно, чтобы устроить в стране беспорядки. "Последней точкой этих беспорядков должен стать второй фронт. Это единственный интерес тех, кто подписывает подобные позорные заявления. Все действуют в интересах партии глобальной войны. Для нас подобные подписи не станут основанием для принятия какого-то решения", - отметил Кобахидзе. МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили>>Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Новый глава политсовета "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили заявил, что Саакашвили является жертвой пыток, бесчеловечного обращения и имеет место его умышленное убийство. Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили 6 февраля, то есть на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателем партии, объявил режим чрезвычайного положения в партии. Поздно вечером 6 февраля, вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, члены и сторонники "Нацдвижения" отправились митинговать к дому премьер-министра Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, георгий маргвелашвили