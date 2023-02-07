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МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили
МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили
Киев призвал власти Грузии передать Украине ее гражданина - экс-главу грузинского государства Михаила Саакашвили 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T16:30+0400
2023-02-07T16:30+0400
2023-02-07T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья как сведение нынешними властями страны счетов с ним. Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Там же отмечено, что суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести болезни Саакашвили, а также отказался перевести его на лечение за границу."Власти Грузии должны прекратить сведение политических счетов с украинским гражданином, обеспечить соблюдение его прав и передать его Украине", - говорится в комментарии. Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден".Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психо-реабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты - как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Сарказм и острые вопросы о Саакашвили - директор клиники "Вивамеди" дала показания в суде>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, украина, киев, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили
16:30 07.02.2023 (обновлено: 16:37 07.02.2023)
Киев призвал власти Грузии передать Украине ее гражданина - экс-главу грузинского государства Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. МИД Украины расценил отказ грузинского суда освобождать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья как сведение нынешними властями страны счетов с ним.
Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили о его освобождении или отсрочке исполнения приговора в связи с тяжелым состоянием здоровья", - сказано в сообщении на сайте МИД.
Там же отмечено, что суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести болезни Саакашвили, а также отказался перевести его на лечение за границу.
"Власти Грузии должны прекратить сведение политических счетов с украинским гражданином, обеспечить соблюдение его прав и передать его Украине", - говорится в комментарии.
Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден".
Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психо-реабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.
Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.
На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты - как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.