https://sputnik-georgia.ru/20230207/oppozitsiyu-v-gruzii-nuzhno-sozdavat-zanovo---deputat-274657013.html
Оппозицию в Грузии нужно создавать заново - депутат
Оппозицию в Грузии нужно создавать заново - депутат
Нынешние оппозиционеры не имеют никакого отношения к политическому процессу, подчеркнул депутат 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T18:18+0400
2023-02-07T18:18+0400
2023-02-07T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оппозицию в Грузии нужно будет заново создавать в том случае, если представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) покинут парламент, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. ЕНД обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Новый глава политсовета "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили заявил, что Саакашвили является жертвой пыток, бесчеловечного обращения и имеет место его умышленное убийство. Оппозиционные коллеги оторваны от реальности и фактически живут в мире, созданном своими иллюзиями, отметил он. "Они имеют право делать что хотят. Но это не значит, что это как-то связано с западным будущим Грузии или с текущей деятельностью. Если мы будем считать этих людей политиками, то тогда 12-пунктовый план не будет выполнен и нужно придумать что-то другое, чтобы этот план был выполнен", - заявил Мегрелишвили. МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, леван бежашвили, еврокомиссия
грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, леван бежашвили, еврокомиссия
Оппозицию в Грузии нужно создавать заново - депутат
Нынешние оппозиционеры не имеют никакого отношения к политическому процессу, подчеркнул депутат
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оппозицию в Грузии нужно будет заново создавать в том случае, если представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) покинут парламент, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
ЕНД обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Новый глава политсовета "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили заявил, что Саакашвили является жертвой пыток, бесчеловечного обращения и имеет место его умышленное убийство.
"Если наши оппозиционные коллеги покинут парламент, то населению станет ясно, что оппозицию нужно создавать заново, потому что они не имеют никакого отношения к политическому процессу", - сказал Мегрелишвили журналистам.
Оппозиционные коллеги оторваны от реальности и фактически живут в мире, созданном своими иллюзиями, отметил он.
"Они имеют право делать что хотят. Но это не значит, что это как-то связано с западным будущим Грузии или с текущей деятельностью. Если мы будем считать этих людей политиками, то тогда 12-пунктовый план не будет выполнен и нужно придумать что-то другое, чтобы этот план был выполнен", - заявил Мегрелишвили.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.