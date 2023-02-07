https://sputnik-georgia.ru/20230207/poddelka-nalogovykh-dokumentov-v-gruzii--biznesmenam-grozit-do-semi-let-tyurmy-274647044.html
Подделка налоговых документов в Грузии – бизнесменам грозит до семи лет тюрьмы
Подделка налоговых документов в Грузии – бизнесменам грозит до семи лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемые создали фальшивые активы на сумму порядка 128 тысяч долларов 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T12:42+0400
2023-02-07T12:42+0400
2023-02-07T12:47+0400
происшествия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов по факту изготовления и использования поддельных налоговых документов предъявили обвинение двум лицам, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что обвиняемые для получения незаконной материальной выгоды выписали фальшивые счета-фактуры от имени компаний, находящихся под их управлением. В результате они создали фальшивые активы на сумму 346 367 лари (131,2 тысячи долларов), из которых 337 144 лари (127,7 тысячи долларов) были использованы для покрытия налоговых расходов. Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег>>Что касается оставшейся суммы в размере 9 223 лари (3,5 тысячи долларов), они присвоили ее мошенническим путем. Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенные группой лиц", "Причинение имущественного ущерба путем обмана в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", и "Мошенничество, повлекшее существенный ущерб", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, тбилиси, следственная служба минфина грузии
происшествия, грузия, тбилиси, следственная служба минфина грузии
Подделка налоговых документов в Грузии – бизнесменам грозит до семи лет тюрьмы
12:42 07.02.2023 (обновлено: 12:47 07.02.2023)
По версии следствия, обвиняемые создали фальшивые активы на сумму порядка 128 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов по факту изготовления и использования поддельных налоговых документов предъявили обвинение двум лицам, говорится в сообщении ведомства.
Следствие
установило, что обвиняемые для получения незаконной материальной выгоды выписали фальшивые счета-фактуры от имени компаний, находящихся под их управлением.
В результате они создали фальшивые активы на сумму 346 367 лари (131,2 тысячи долларов), из которых 337 144 лари (127,7 тысячи долларов) были использованы для покрытия налоговых расходов.
Что касается оставшейся суммы в размере 9 223 лари (3,5 тысячи долларов), они присвоили ее мошенническим путем.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенные группой лиц", "Причинение имущественного ущерба путем обмана в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", и "Мошенничество, повлекшее существенный ущерб", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.