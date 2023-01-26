https://sputnik-georgia.ru/20230126/prokuratura-gruzii-raskryla-skhemu-mezhdunarodnuyu-skhemu-otmyvaniya-deneg-274300366.html
Прокуратура Грузии раскрыла схему международную схему отмывания денег
Прокуратура Грузии раскрыла схему международную схему отмывания денег
Преступная группировка совершила ряд тяжких преступлений на территории другой страны, в частности мошенничество, отмывание денег, заявила прокуратура 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T23:03+0400
2023-01-26T23:03+0400
2023-01-26T23:03+0400
грузия
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новости
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии при содействии иностранных правоохранителей раскрыла схему отмывания 111 миллионов долларов через Грузию, в которой участвовали 13 компаний, говорится в сообщении ведомства. Всего по делу проходят трое обвиняемых, которым грозит от 9 до 12 лет за отмывание средств в особо крупном размере, и 13 компаний, которым за то же преступление грозит штраф и ликвидация или запрет на осуществление деятельности. Речь в деле идет об отмывании 111 миллионов долларов и 2,5 миллиона евро. Следствие установило, что гражданин Грузии, имя которого не называется, и связанные с ним лица на территории иностранного государства создали организованную преступную группировку, целью которой было получение незаконного дохода. Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег >>Преступная группировка совершила ряд тяжких преступлений на территории другой страны, в частности мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и подделку официальных документов, утверждает следствие. По версии расследования, для легализации незаконных доходов и сокрытия их незаконного происхождения члены преступной группировки открыли счета в грузинских банках с использованием своих компаний и осуществили множество транзакций с фиктивным назначением, а после вложили средства в дорогостоящее имущество. Также члены преступной группировки со своих счетов за рубежом перечислили большие суммы на счета в банка Грузии и осуществили множество туманных и фиктивных транзакций между счетами своих компаний, отмечает прокуратура. При этом, по версии следствия, один из обвиняемых на деньги, добытые преступным путем, приобрел за 11 миллионов лари землю и постройки в курортном городе Кобулети площадью 21 тысяча квадратных метров. Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты >>На арестованных по решению суда счетах обвиняемых и их компаний было обнаружено около 70 миллионов долларов и 1,76 миллиона евро В данный момент прокуратура работает вместе с иностранными партнерами над правовыми процедурами с целью изъятия отношении денежных средств и недвижимого имущества. Также следствие продолжает работу для установления других лиц, участвовавших в преступной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура Грузии раскрыла схему международную схему отмывания денег
Преступная группировка совершила ряд тяжких преступлений на территории другой страны, в частности мошенничество, отмывание денег, заявила прокуратура
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии при содействии иностранных правоохранителей раскрыла схему отмывания 111 миллионов долларов через Грузию, в которой участвовали 13 компаний, говорится в сообщении ведомства.
Всего по делу проходят трое обвиняемых, которым грозит от 9 до 12 лет за отмывание средств в особо крупном размере, и 13 компаний, которым за то же преступление грозит штраф и ликвидация или запрет на осуществление деятельности.
Речь в деле идет об отмывании 111 миллионов долларов и 2,5 миллиона евро.
Следствие установило, что гражданин Грузии, имя которого не называется, и связанные с ним лица на территории иностранного государства создали организованную преступную группировку, целью которой было получение незаконного дохода.
Преступная группировка совершила ряд тяжких преступлений на территории другой страны, в частности мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и подделку официальных документов, утверждает следствие.
По версии расследования, для легализации незаконных доходов и сокрытия их незаконного происхождения члены преступной группировки открыли счета в грузинских банках с использованием своих компаний и осуществили множество транзакций с фиктивным назначением, а после вложили средства в дорогостоящее имущество.
Также члены преступной группировки со своих счетов за рубежом перечислили большие суммы на счета в банка Грузии и осуществили множество туманных и фиктивных транзакций между счетами своих компаний, отмечает прокуратура.
При этом, по версии следствия, один из обвиняемых на деньги, добытые преступным путем, приобрел за 11 миллионов лари землю и постройки в курортном городе Кобулети площадью 21 тысяча квадратных метров.
На арестованных по решению суда счетах обвиняемых и их компаний было обнаружено около 70 миллионов долларов и 1,76 миллиона евро
В данный момент прокуратура работает вместе с иностранными партнерами над правовыми процедурами с целью изъятия отношении денежных средств и недвижимого имущества.
Также следствие продолжает работу для установления других лиц, участвовавших в преступной деятельности.