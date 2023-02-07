https://sputnik-georgia.ru/20230207/pravitelstvo-otozvalo-isk-protiv-prezidenta-gruzii-274658143.html
Правительство отозвало иск против президента Грузии
Правительство отозвало иск против президента Грузии
Правительство пыталось через суд доказать президенту, что у нее нет полномочий определять внешнюю политику страны 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T18:35+0400
2023-02-07T18:35+0400
2023-02-07T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии отозвало из Конституционного суда иск об определении конституционных полномочий президента в вопросе назначения послов.Правительство обратилось в суд 16 августа 2022 года после того, как месяцем ранее президент отказалась подписывать документ о назначении Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии в ООН, который она получила от Кабмина. В иске сказано, что этим отказом президент Грузии напрямую вторглась в эксклюзивные конституционные полномочия правительства определять внешнюю политику страны. Истец сослался на конституционную реформу 2017-2018 годов, согласно которой в Грузии парламентская форма правления. В такой системе единственным высшим органом исполнительной власти является правительство, и оно определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент же не является частью исполнительной власти. "Согласно конституционному иску, конституционные нормы, определяющие статус и полномочия главы государства в парламентской системе правления, характеризуются высокой степенью символичности", - говорится в распоряжении. "Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили>>Как оказалось, правительство обратилось в суд об отзыве иска еще 11 января 2023 года, в результате чего дело было закрыто. Заседание по этому вопросу в Конституционном суде состоялось 3 февраля. Как пояснила ранее президент Саломе Зурабишвили, Конституцию она не нарушала, а отказалась подписывать лишь одно назначение - Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее мнению, была малопродуктивной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, давид бакрадзе, оон
Правительство отозвало иск против президента Грузии
18:35 07.02.2023 (обновлено: 18:36 07.02.2023)
Правительство пыталось через суд доказать президенту, что у нее нет полномочий определять внешнюю политику страны
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии отозвало из Конституционного суда иск об определении конституционных полномочий президента в вопросе назначения послов.
Правительство обратилось в суд 16 августа 2022 года после того, как месяцем ранее президент отказалась подписывать документ о назначении Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии в ООН, который она получила от Кабмина.
В иске сказано, что этим отказом президент Грузии напрямую вторглась в эксклюзивные конституционные полномочия правительства определять внешнюю политику страны.
"По мнению истца, бездействие президента Грузии наглядно показывает, что президентом Грузии движут не правовые, а политические мотивы, на что у нее нет полномочий согласно Конституции Грузии", - сказано в распоряжении суда.
Истец сослался на конституционную реформу 2017-2018 годов, согласно которой в Грузии парламентская форма правления. В такой системе единственным высшим органом исполнительной власти является правительство, и оно определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент же не является частью исполнительной власти.
"Согласно конституционному иску, конституционные нормы, определяющие статус и полномочия главы государства в парламентской системе правления, характеризуются высокой степенью символичности", - говорится в распоряжении.
Как оказалось, правительство обратилось в суд об отзыве иска еще 11 января 2023 года, в результате чего дело было закрыто. Заседание по этому вопросу в Конституционном суде состоялось 3 февраля.
Как пояснила ранее президент Саломе Зурабишвили, Конституцию она не нарушала, а отказалась подписывать лишь одно назначение - Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее мнению, была малопродуктивной.