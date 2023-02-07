https://sputnik-georgia.ru/20230207/pravitelstvo-otozvalo-isk-protiv-prezidenta-gruzii-274658143.html

Правительство отозвало иск против президента Грузии

Правительство отозвало иск против президента Грузии

Правительство пыталось через суд доказать президенту, что у нее нет полномочий определять внешнюю политику страны 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство Грузии отозвало из Конституционного суда иск об определении конституционных полномочий президента в вопросе назначения послов.Правительство обратилось в суд 16 августа 2022 года после того, как месяцем ранее президент отказалась подписывать документ о назначении Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии в ООН, который она получила от Кабмина. В иске сказано, что этим отказом президент Грузии напрямую вторглась в эксклюзивные конституционные полномочия правительства определять внешнюю политику страны. Истец сослался на конституционную реформу 2017-2018 годов, согласно которой в Грузии парламентская форма правления. В такой системе единственным высшим органом исполнительной власти является правительство, и оно определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент же не является частью исполнительной власти. "Согласно конституционному иску, конституционные нормы, определяющие статус и полномочия главы государства в парламентской системе правления, характеризуются высокой степенью символичности", - говорится в распоряжении. "Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили>>Как оказалось, правительство обратилось в суд об отзыве иска еще 11 января 2023 года, в результате чего дело было закрыто. Заседание по этому вопросу в Конституционном суде состоялось 3 февраля. Как пояснила ранее президент Саломе Зурабишвили, Конституцию она не нарушала, а отказалась подписывать лишь одно назначение - Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее мнению, была малопродуктивной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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