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Спасатели из Грузии находятся в зоне стихии в Турции

Спасатели из Грузии находятся в зоне стихии в Турции

По информации посла, весь ареал стихии в два раза больше территории Грузии 07.02.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские спасатели уже находятся в Турции и участвуют в поисково-спасательной операции, сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава. По последним данным, в результате двух мощных землетрясений (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 3,7 тысячи человек, ранены более 22 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. По его словам, сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий стихии – жандармерия, армия, полиция. "Мы были одними из первых, кто отозвался на призыв, и приехали незамедлительно… Как отметил президент, отозвались более 70 стран и примут участие. Сейчас зима, в регионе сложные условия - горный рельеф, поэтому необходимо подключиться незамедлительно", - заявил посол. По информации посла, весь ареал стихии в два раза больше территории Грузии. "Исходя из этого понятно, насколько масштабные работы необходимо провести в регионе", - отметил он. Спасатели из Грузии находятся в зоне стихии в Турции>>Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга. Сильно пострадала от землетрясения Сирия. Число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1 440. Полностью разрушены около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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