https://sputnik-georgia.ru/20230207/tak-budet-luchshe---kobakhidze-o-novom-boykote-natsdvizheniya-274662253.html

"Так будет лучше" - Кобахидзе о новом бойкоте "Нацдвижения"

"Так будет лучше" - Кобахидзе о новом бойкоте "Нацдвижения"

Глава правящей партии прокомментировал намерение членов ЕНД покинуть вновь парламент 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T20:22+0400

2023-02-07T20:22+0400

2023-02-07T20:22+0400

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михаил саакашвили

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Отказ крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) от работы в парламенте лишь положительно повлияет на рабочий процесс законодательного органа страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалась от работы в парламенте. Накануне Тбилисский горсуд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Новый глава политсовета "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили заявил, что Саакашвили является жертвой пыток, бесчеловечного обращения и имеет место его умышленное убийство. Что касается внутренних дискуссий "Нацдвижения" в связи с тем, оставлять или нет депутатские мандаты, Кобахидзе отметил, что вчера эти депутаты намеревались прекращать работу в парламенте, а сегодня им пришлось отступить. "Это результат непоследовательности, еще одно проявление внутреннего раскола, но это их дело. Все это нас не очень-то интересует", - отметил Кобахидзе. Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента. МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили>>Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили. Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии 6 февраля - на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателем партии.Поздно вечером 6 февраля, вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, члены и сторонники "Нацдвижения" отправились митинговать к дому премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По его словам, отныне акции будут проходить ежедневно, а эпицентром протеста будет Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, хатия деканоидзе