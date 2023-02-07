https://sputnik-georgia.ru/20230207/v-turtsii-ischut-shesterykh-grazhdan-gruzii---posol-o-situatsii-posle-zemletryaseniya--274662883.html

В Турции ищут шестерых граждан Грузии - посол о ситуации после землетрясения

В Турции ищут шестерых граждан Грузии - посол о ситуации после землетрясения

Граждан Грузии ищут под завалами после мощных землетрясений на юго-востоке Турции 07.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Ситуация в пострадавшей от мощных землетрясений Турции меняется ежечасно, к этому времени идут поиски шести граждан Грузии, сказал грузинский посол Георгий Джанджгава Первому каналу. По последним данным, в результате двух мощных землетрясений (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 3,7 тысячи человек, ранены более 22 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.По его словам, посольство Грузии создало штабы во всех регионах. Кроме того, дипмиссия на связи с министерством иностранных дел и грузинскими спасателями, которые в настоящее время находятся в городе Адыяман. "Дело в том, что ситуация меняется ежечасно. К нам поступает очень много звонков. Недавно поступило более 1 тысячи звонков. С первых минут у нас было 100 пропавших граждан. Почти всех нашли... Но с утра информация вновь изменилась", - пояснил Джанджгава.Накануне стало известно, что погибли двое граждан Грузии. Следует ли Грузии опасаться землетрясения подобного тому, что было в Турции?>>Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.Сильно пострадала от землетрясения Сирия. Число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1 440. Полностью разрушены около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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