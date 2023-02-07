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Весенняя сессия парламента Грузии началась с минуты молчания

Весенняя сессия парламента Грузии началась с минуты молчания

В первый день весенней сессии запланированы политические выступления и рассмотрение законопроектов 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T13:01+0400

2023-02-07T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приступили к работе в рамках весенней сессии после того, как почтили память своего коллеги Вахтанга (Бубы) Кикабидзе и жертв землетрясения в Турции. Легендарный грузинский актер и певец, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанг Кикабидзе скончался в больнице 15 января в возрасте 84 лет. После этого Папуашвили выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого погибли тысячи человек, в том числе двое граждан Грузии. "Как вам известно, грузинские пожарно-спасательные группы вчера отправились в Турцию. Мы всегда поддерживаем наших друзей, и сейчас Турция нуждается как в нашей моральной поддержке, так и поддержке делом", – заявил Папуашвили и призвал коллег минутой молчания почтить память жертв стихийного бедствия. В результате землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло в ночь на понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, по последним данным, погибли 3 381 человек, ранены – 20 436, обрушилось 5 575 зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это была самая значительная катастрофа с 1939 года.В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.В ходе первого заседания в рамках весенней сессии запланированы политические заявления, а после – обсуждение законопроектов. Кроме того, начнется рассмотрение ответов комитетов парламента о проделанной в 2022 году работе. Всего пять отчетов и их рассмотрение продлится в течение текущей пленарной недели. В среду в парламенте выступит Папуашвили с годовым отчетом. А далее начнется рассмотрение законопроектов в ускоренном порядке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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