https://sputnik-georgia.ru/20230207/zemletryasenie-v-turtsii-bolee-8-tysyach-chelovek-spaseny-iz-pod-zavalov-274648417.html

Землетрясение в Турции: более 8 тысяч человек спасены из-под завалов

Землетрясение в Турции: более 8 тысяч человек спасены из-под завалов

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 3 419 человек 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T13:43+0400

2023-02-07T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В результате поисково-спасательных работ после смертоносного землетрясения в различных регионах были спасены более восьми тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 3 419 человек, 20 534 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.По информации посольства Грузии в Турции, среди погибших двое граждан Грузии.Геофизик: землетрясение в Турции оказалось сильнее Спитакского>>Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде. В Сирии число жертв на данный момент составляет 812 человек, пострадали – 1 449.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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