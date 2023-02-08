https://sputnik-georgia.ru/20230208/advokat-uznal-o-zaderzhanii-esebua-ot-pressy---gde-nakhoditsya-obvinyaemyy-v-ograblenii-banka-274681039.html

Адвокат узнал о задержании Эсебуа от прессы - где находится обвиняемый в ограблении банка?

Адвокат узнал о задержании Эсебуа от прессы - где находится обвиняемый в ограблении банка?

МВД Грузии подтвердило задержание бывшего военного Бадри Эсебуа час назад 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T10:58+0400

2023-02-08T10:58+0400

2023-02-08T11:19+0400

грузия

новости

происшествия

кутаиси

самегрело

"банк грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250324654_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9576c7980366182fd8b49bec249765c0.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Задержанного за свершение самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году Бадри Эсебуа доставили в тюрьму №2 в Кутаиси, адвокат намерен встретиться с ним в конце дня, сообщил Первый канал. МВД Грузии подтвердило задержание бывшего военного Бадри Эсебуа час назад. По данным следствия, разыскиваемого задержали в регионе Самегрело. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны.Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, кутаиси, самегрело, "банк грузии"