https://sputnik-georgia.ru/20230208/chislo-grazhdan-gruzii-pogibshikh-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-uvelichilos---tv-274699694.html
Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ
Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ
В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли более 8,5 тысячи человек 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T16:39+0400
2023-02-08T16:39+0400
2023-02-08T16:50+0400
землетрясение в турции 2023
новости
грузия
происшествия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274660648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5281c406dc910fa2382a820222493c87.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тело третьего гражданина Грузии обнаружили на юге Турции после землетрясения, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, о гибели гражданки Грузии сообщили ее родственники в соцсетях. Посольство Грузии в Турции на данный момент проверяет полученную информацию. Официально подтверждена гибель двоих граждан.Кроме того, как ранее сообщил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава, на данный момент ведутся поиски двоих граждан Грузии. Двое граждан Грузии остаются под завалами в Турции>>По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали около 50 тысяч.Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274660648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cfca91823c48831bb4e605721b39956.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение в турции 2023, новости, грузия, происшествия, турция
землетрясение в турции 2023, новости, грузия, происшествия, турция
Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ
16:39 08.02.2023 (обновлено: 16:50 08.02.2023)
В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли более 8,5 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тело третьего гражданина Грузии обнаружили на юге Турции после землетрясения, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, о гибели гражданки Грузии сообщили ее родственники в соцсетях. Посольство Грузии в Турции на данный момент проверяет полученную информацию. Официально подтверждена гибель двоих граждан.
Кроме того, как ранее сообщил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава, на данный момент ведутся поиски двоих граждан Грузии.
По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали около 50 тысяч.
Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.