https://sputnik-georgia.ru/20230208/chislo-grazhdan-gruzii-pogibshikh-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-uvelichilos---tv-274699694.html

Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ

Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли более 8,5 тысячи человек 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T16:39+0400

2023-02-08T16:39+0400

2023-02-08T16:50+0400

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тело третьего гражданина Грузии обнаружили на юге Турции после землетрясения, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, о гибели гражданки Грузии сообщили ее родственники в соцсетях. Посольство Грузии в Турции на данный момент проверяет полученную информацию. Официально подтверждена гибель двоих граждан.Кроме того, как ранее сообщил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава, на данный момент ведутся поиски двоих граждан Грузии. Двое граждан Грузии остаются под завалами в Турции>>По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 8,5 тысячи человек, пострадали около 50 тысяч.Очаг землетрясения был зафиксирован в провинции Кахраманмараш. В первом случае подземные толчки были зафиксированы в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах, согласно данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга.

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землетрясение в турции 2023, новости, грузия, происшествия, турция