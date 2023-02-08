https://sputnik-georgia.ru/20230208/derzkoe-ograblenie-banka-gruzii--zaderzhannyy-spustya-gody-esebua-ne-priznaet-viny-274708106.html

Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины

Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины

Обвиняемый в совершении ограбления с захватом заложников был в розыске более 2 лет 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T20:41+0400

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2023-02-08T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бывший военный Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году не признает своей вины, заявил его адвокат Иосеб Джанашия журналистам. Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме его родственника Омиане Джикия. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны. В настоящее время обвиняемый находится в тюрьме в городе Кутаиси (регион Имерети). Первое заседание по делу Эсебуа состоится в Зугдидском районном суде 20 февраля. Ему заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. В октябре 2020 года суд заочно избрал для него арест в качестве меры пресечения. Дерзкое ограбление Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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