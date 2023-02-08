https://sputnik-georgia.ru/20230208/derzkoe-ograblenie-banka-gruzii--zaderzhannyy-spustya-gody-esebua-ne-priznaet-viny-274708106.html
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины
Обвиняемый в совершении ограбления с захватом заложников был в розыске более 2 лет 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T20:41+0400
2023-02-08T20:41+0400
2023-02-08T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бывший военный Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году не признает своей вины, заявил его адвокат Иосеб Джанашия журналистам. Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме его родственника Омиане Джикия. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны. В настоящее время обвиняемый находится в тюрьме в городе Кутаиси (регион Имерети). Первое заседание по делу Эсебуа состоится в Зугдидском районном суде 20 февраля. Ему заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. В октябре 2020 года суд заочно избрал для него арест в качестве меры пресечения. Дерзкое ограбление Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"банк грузии", зугдиди, самегрело, кутаиси, новости, происшествия, грузия, ограбление
"банк грузии", зугдиди, самегрело, кутаиси, новости, происшествия, грузия, ограбление
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины
Обвиняемый в совершении ограбления с захватом заложников был в розыске более 2 лет
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бывший военный Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году не признает своей вины, заявил его адвокат Иосеб Джанашия журналистам.
Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме его родственника Омиане Джикия. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны. В настоящее время обвиняемый находится в тюрьме в городе Кутаиси (регион Имерети).
"Он не признает себя виновным. Что касается вопроса, где он был все эти годы, он дал общий ответ, что чувствовал угрозу своей жизни и, соответственно, избегал правоохранителей на этапе расследования",– сказал Джанашия.
Первое заседание по делу Эсебуа состоится в Зугдидском районном суде 20 февраля.
Ему заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
В октябре 2020 года суд заочно избрал для него арест в качестве меры пресечения.
Дерзкое ограбление
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.