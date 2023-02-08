https://sputnik-georgia.ru/20230208/kak-zaderzhali-i-gde-skryvalsya-badri-esebua---versii-274701051.html

Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии

Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии

Правоохранители искали обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" больше двух лет 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T17:11+0400

2023-02-08T17:11+0400

2023-02-08T17:28+0400

грузия

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"банк грузии"

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Задержание Бадри Эсебуа, обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", может быть связано с его родственниками, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари региона Самегрело - Земо Сванети в доме его родственника Омиане Джикия. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны.По версии телеканала "ТВ Пирвели", который ссылается на конфиденциальный источник, причиной задержания могли стать показания родственника семьи Джикия – Звиада Харчилава, которого задержали несколько месяцев назад по другому делу.Обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" Эсебуа задержали в доме сельского жителя>>При этом телеканал утверждает, что Эсебуа до этого год жил в семье дочери Омиане Джикия на неподконтрольной властям Грузии территории Абхазии, в селе Гагида.Другой телеканал – "Мтавари архи" – со ссылкой на свои источники сообщил, что Эсебуа собирался снова перейти на территорию Абхазии в ближайшее время и обсуждал этот вопрос с семьей Джикия, чья дочь приезжала на Новый год к родителям.Между тем, соседи Омиане Джикия утверждают, что не видели Эсебуа в его доме, хотя часто приходили в гости.В данный момент вся семья Омиане Джикия – он сам, его супруга и вторая дочь – находятся в полиции. Их задержали вместе с Бадри Эсебуа, к ним уже вызвали адвокатов для проведения опроса."Сигнал для криминальных романтиков" - министр юстиции Грузии о задержании Эсебуа>>Эсебуа заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма".Еще в октябре 2020 года суд заочно отправил его в предварительное заключение.Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было>>Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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