https://sputnik-georgia.ru/20230208/gruzinskaya-figuristka-gubanova-ne-vystupit-na-shou-v-moskve---federatsiya-figurnogo-kataniya-274705257.html

Грузинская фигуристка Губанова не выступит на шоу в Москве – Федерация фигурного катания

Грузинская фигуристка Губанова не выступит на шоу в Москве – Федерация фигурного катания

Фигуристка Анастасия Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого она представляла российскую команду 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T19:14+0400

2023-02-08T19:14+0400

2023-02-08T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в праздничном шоу в Москве, запланированном на 14 февраля , сообщили Федерации фигурного катания Грузии.Информация о том, что Губанова примет участие в фестивале "Влюбленные в фигурное катание" на "ЦСКА-Арене", организатором которого является Департамент спорта Москвы, появилась в российских, а затем и грузинских СМИ несколько дней назад.Грузинская фигуристка стала чемпионкой Европы по фигурному катанию>>"Анастасия Губанова, как и другие члены сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по договоренности с руководством фигурного катания Грузии. Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в указанном мероприятии", – говорится в сообщении организации.В Федерации фигурного катания Грузии отметили, что конкретные СМИ пытаются таким образом распространять дезинформацию и вызвать сомнения в обществе.Анастасия Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России. Губанова выиграла первое в истории фигурного катания Грузии золото Европы, на континентальном первенстве в финском городе Эспоо 29 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, анастасия губанова, спорт, грузия