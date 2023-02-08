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"Грузия в лучшей форме" - спикер парламента отметил прогресс на пути в ЕС
"Грузия в лучшей форме" - спикер парламента отметил прогресс на пути в ЕС
Папуашвили напомнил о положительном отчете Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в Евросоюз 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T15:54+0400
2023-02-08T15:54+0400
2023-02-08T15:59+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливостью то, что страна, будучи в лучшей форме, все еще не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. По его словам, есть лишь одно препятствие – все политические группы должны быть уверены в том, что Грузия достойна статуса так же, как каждый гражданин Грузии. "Если все с уверенностью скажут это, то уверяю вас, что наше единство и вера получат соответствующий ответ со стороны ЕС… Именно то, что мы в хорошей и лучшей форме, подтвердила последняя оценка Еврокомиссии. Поэтому обращаюсь ко всем – в этом случае думайте о стране", - заявил Папуашвили. В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>В процессе работы над 12 рекомендациями Евросоюза парламент Грузии принял 82 законопроекта, сказал Папуашвили. "Парламент Грузии уже достиг значительного успеха в выполнение рекомендаций Евросоюза... Я надеюсь, что на этот раз усилия Грузии будут должным образом оценены и Европейский союз предоставит нам статус страны-кандидата", - подчеркнул он. По его словам, уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке выполнения достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение - осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, еврокомиссия
грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, еврокомиссия
"Грузия в лучшей форме" - спикер парламента отметил прогресс на пути в ЕС
15:54 08.02.2023 (обновлено: 15:59 08.02.2023)
Папуашвили напомнил о положительном отчете Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливостью то, что страна, будучи в лучшей форме, все еще не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Грузия, ее система, государственное устройство, бюрократия заслуживали статуса кандидата, и каждый день, пока у нас нет статуса кандидата, является несправедливостью по отношению к Грузии", - заявил Паупашвили, отчитываясь в парламенте о проделанной за год работе.
По его словам, есть лишь одно препятствие – все политические группы должны быть уверены в том, что Грузия достойна статуса так же, как каждый гражданин Грузии.
"Если все с уверенностью скажут это, то уверяю вас, что наше единство и вера получат соответствующий ответ со стороны ЕС… Именно то, что мы в хорошей и лучшей форме, подтвердила последняя оценка Еврокомиссии. Поэтому обращаюсь ко всем – в этом случае думайте о стране", - заявил Папуашвили.
В отчете
Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.
В процессе работы над 12 рекомендациями Евросоюза парламент Грузии принял 82 законопроекта, сказал Папуашвили.
"Парламент Грузии уже достиг значительного успеха в выполнение рекомендаций Евросоюза... Я надеюсь, что на этот раз усилия Грузии будут должным образом оценены и Европейский союз предоставит нам статус страны-кандидата", - подчеркнул он.
По его словам, уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке выполнения достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение - осенью.