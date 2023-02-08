https://sputnik-georgia.ru/20230208/gruziya-v-luchshey-forme---spiker-parlamenta-otmetil-progress-na-puti-v-es-274696778.html

"Грузия в лучшей форме" - спикер парламента отметил прогресс на пути в ЕС

"Грузия в лучшей форме" - спикер парламента отметил прогресс на пути в ЕС

Папуашвили напомнил о положительном отчете Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в Евросоюз 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T15:54+0400

2023-02-08T15:54+0400

2023-02-08T15:59+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

шалва папуашвили

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливостью то, что страна, будучи в лучшей форме, все еще не имеет статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. По его словам, есть лишь одно препятствие – все политические группы должны быть уверены в том, что Грузия достойна статуса так же, как каждый гражданин Грузии. "Если все с уверенностью скажут это, то уверяю вас, что наше единство и вера получат соответствующий ответ со стороны ЕС… Именно то, что мы в хорошей и лучшей форме, подтвердила последняя оценка Еврокомиссии. Поэтому обращаюсь ко всем – в этом случае думайте о стране", - заявил Папуашвили. В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>В процессе работы над 12 рекомендациями Евросоюза парламент Грузии принял 82 законопроекта, сказал Папуашвили. "Парламент Грузии уже достиг значительного успеха в выполнение рекомендаций Евросоюза... Я надеюсь, что на этот раз усилия Грузии будут должным образом оценены и Европейский союз предоставит нам статус страны-кандидата", - подчеркнул он. По его словам, уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке выполнения достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение - осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, еврокомиссия