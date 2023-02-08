https://sputnik-georgia.ru/20230208/kak-dolgo-prodlitsya-silnyy-veter-v-gruzii--prognoz-sinoptikov-274686311.html

Как долго продлится сильный ветер в Тбилиси? – прогноз синоптиков

Как долго продлится сильный ветер в Тбилиси? – прогноз синоптиков

Скорость ветра в столице Грузии достигает 22 м/с 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сильный ветер, который поднялся в Тбилиси вечером 7 февраля, стихнет 9 февраля, согласно данным на сайте Агентства окружающей среды. В настоящее время скорость ветра в столице Грузии 17-22 м/с. В течение дня температура воздуха составит 4 градуса выше ноля.С 9 февраля скорость ветра сократится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до 5 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют снег с 9 утра 11 февраля. Прояснится в столице Грузии днем 11 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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