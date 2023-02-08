https://sputnik-georgia.ru/20230208/kak-dolgo-prodlitsya-silnyy-veter-v-gruzii--prognoz-sinoptikov-274686311.html
Как долго продлится сильный ветер в Тбилиси? – прогноз синоптиков
Как долго продлится сильный ветер в Тбилиси? – прогноз синоптиков
Скорость ветра в столице Грузии достигает 22 м/с 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T13:13+0400
2023-02-08T13:13+0400
2023-02-08T13:51+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263390784_0:96:1280:817_1920x0_80_0_0_077a4a9b7587ade1494fa010bee3728b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сильный ветер, который поднялся в Тбилиси вечером 7 февраля, стихнет 9 февраля, согласно данным на сайте Агентства окружающей среды. В настоящее время скорость ветра в столице Грузии 17-22 м/с. В течение дня температура воздуха составит 4 градуса выше ноля.С 9 февраля скорость ветра сократится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до 5 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют снег с 9 утра 11 февраля. Прояснится в столице Грузии днем 11 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263390784_50:105:1188:959_1920x0_80_0_0_aeabaf2eb5edf07f9510cdf640434271.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Как долго продлится сильный ветер в Тбилиси? – прогноз синоптиков
13:13 08.02.2023 (обновлено: 13:51 08.02.2023)
Скорость ветра в столице Грузии достигает 22 м/с
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сильный ветер, который поднялся в Тбилиси вечером 7 февраля, стихнет 9 февраля, согласно данным на сайте Агентства окружающей среды.
В настоящее время скорость ветра в столице Грузии 17-22 м/с. В течение дня температура воздуха составит 4 градуса выше ноля.
С 9 февраля скорость ветра сократится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до 5 градусов тепла.
При этом синоптики прогнозируют снег с 9 утра 11 февраля. Прояснится в столице Грузии днем 11 февраля.