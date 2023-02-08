https://sputnik-georgia.ru/20230208/mezhdu-cherepashim-ozerom-i-parkom-vake-v-tbilisi-obustroyat-turisticheskie-tropinki-274697944.html
Между Черепашьим озером и парком Ваке в Тбилиси обустроят туристические тропинки
Между Черепашьим озером и парком Ваке в Тбилиси обустроят туристические тропинки
В процессе обустройства дорожек максимально будут использованы естественные материалы 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T16:50+0400
2023-02-08T16:50+0400
2023-02-08T16:50+0400
новости
черепашье озеро
каха каладзе
грузия
туризм
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена обустроить туристические тропинки между Черепашьим озером и парком Ваке, об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании столичного муниципалитета.Соответствующий проект фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, передал в подарок тбилисским властям."Уже готов современный проект, соответствующий высоким стандартам, который является частью плана урбанистического развития леса", – заявил Каладзе.В рамках проекта запланировано обустройство велосипедных и пешеходных дорожек, которые позволят развивать экотуризм.Велодорожки будут обустроены в соответствии с документом Международной ассоциации горных велосипедов, а пешеходная тропинка будет соответствовать национальному регламенту. Каладзе добавил, что за рубежом подобные проекты пользуются большой популярностью.В процессе обустройства дорожек максимально будут использованы естественные материалы, и к минимуму будет сведено изменение рельефа и окружающей среды железобетонным покрытием, сообщил мэр. Территория будет обустроена и зонами для пикника.Исходя из того, что пешеходы часто пользуются автомобильной дорогой для того, чтобы попасть на Черепашье озеро, данный проект будет способствовать их безопасности.Тендер в связи с началом работ объявят в ближайшее время.Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, черепашье озеро, каха каладзе, грузия, туризм, парк ваке
новости, черепашье озеро, каха каладзе, грузия, туризм, парк ваке
Между Черепашьим озером и парком Ваке в Тбилиси обустроят туристические тропинки
В процессе обустройства дорожек максимально будут использованы естественные материалы
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена обустроить туристические тропинки между Черепашьим озером и парком Ваке, об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании столичного муниципалитета.
Соответствующий проект фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, передал в подарок тбилисским властям.
"Уже готов современный проект, соответствующий высоким стандартам, который является частью плана урбанистического развития леса", – заявил Каладзе.
В рамках проекта запланировано обустройство велосипедных и пешеходных дорожек, которые позволят развивать экотуризм.
Велодорожки будут обустроены в соответствии с документом Международной ассоциации горных велосипедов, а пешеходная тропинка будет соответствовать национальному регламенту. Каладзе добавил, что за рубежом подобные проекты пользуются большой популярностью.
В процессе обустройства дорожек максимально будут использованы естественные материалы, и к минимуму будет сведено изменение рельефа и окружающей среды железобетонным покрытием, сообщил мэр. Территория будет обустроена и зонами для пикника.
Исходя из того, что пешеходы часто пользуются автомобильной дорогой для того, чтобы попасть на Черепашье озеро, данный проект будет способствовать их безопасности.
Тендер в связи с началом работ объявят в ближайшее время.
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.