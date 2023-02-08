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МВД подтвердило задержание Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении "Банка Грузии"
МВД подтвердило задержание Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении "Банка Грузии"
На месте задержания бывшего военного изъяли огнестрельное оружие и патроны, сообщило министерство 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T10:14+0400
2023-02-08T10:14+0400
2023-02-08T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание Бадри Эсебуа - разыскиваемого за совершение самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году.Эсебуа, бывшего военного, задержали в регионе Самегрело. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны, говорится в сообщении министерства. Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, самегрело, "банк грузии"
грузия, новости, происшествия, самегрело, "банк грузии"
МВД подтвердило задержание Бадри Эсебуа, обвиняемого в ограблении "Банка Грузии"
10:14 08.02.2023 (обновлено: 11:01 08.02.2023)
На месте задержания бывшего военного изъяли огнестрельное оружие и патроны, сообщило министерство
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание Бадри Эсебуа - разыскиваемого за совершение самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году.
Эсебуа, бывшего военного, задержали в регионе Самегрело. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны, говорится в сообщении министерства.
Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.
Дерзкое ограбление
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.