https://sputnik-georgia.ru/20230208/ocherednaya-dezinformatsiya--minfin-gruzii-oproverg-informatsiyu-o-narushenii-sanktsiy-274682442.html

Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций

Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций

Уже не первый раз СМИ распространяют информацию о том, что якобы санкционный товар бесконтрольно ввозят на территорию Грузии 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T11:27+0400

2023-02-08T11:27+0400

2023-02-08T11:31+0400

агентство морского транспорта

грузия

новости

экономика

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии еще раз призывает всех воздержаться от распространения необоснованной информации о контроле грузов в стране, говорится в заявлении ведомства. Таким образом в Службе доходов отреагировали на информацию, распространенную одним из телеканалов о контроле перемещения санкционных грузов в стране. Как отметили в Службе доходов Минфина, это не первый случай, когда в утвердительной форме было заявлено, что якобы санкционный товар бесконтрольно ввозят на территорию Грузии. Для объективного информирования общественности, в ведомстве поясняют, что 5 февраля судно NIKOLAY MESHKOV под флагом Коморских островов зашло в Батумский порт, загруженное более чем 4,7 тысячами тонн кокса (твердое топливо - ред.) для одной из грузинских компаний. "В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии, было подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и компанию, которой принадлежит судно", - отмечено в заявлении. Исходя из этого, после завершения процедур таможенного контроля, в соответствии с законодательством, груз попал под процедуру импорта. Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций>>Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта Грузии координировано, в постоянном режиме проверяют как суда, так и судовладельцев на соответствие международным санкциям, и если судно или судовладелец находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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агентство морского транспорта, грузия, новости, экономика, антироссийские санкции