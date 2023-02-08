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Президент Грузии поздравила Тбилисский университет с юбилеем
Президент Грузии поздравила Тбилисский университет с юбилеем
Тбилисский государственный университет был открыт в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T22:10+0400
2023-02-08T22:10+0400
2023-02-08T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила студентов, выпускников и лекторов Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили со 105-летним юбилеем.ТГУ открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.Тбилисскому университету 105 – интересные факты>>"Юбилей Тбилисского государственного университета является праздником поистине национального значения. ТГУ 105 лет служит грузинскому народу, его образованию и развитию грузинского научного мышления. Поздравляю с этим днем студентов и выпускников ТГУ, профессоров и ректорат университета", – говорится в сообщении Зурабишвили в соцсети.Тбилисский государственный университет всегда будет главным оплотом грузинского государства и главной движущей силой интеллектуального развития общества, отметила президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский государственный университет , грузия, новости, саломе зурабишвили , общество
тбилисский государственный университет , грузия, новости, саломе зурабишвили , общество
Президент Грузии поздравила Тбилисский университет с юбилеем
Тбилисский государственный университет был открыт в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила студентов, выпускников и лекторов Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили со 105-летним юбилеем.
ТГУ открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.
"Юбилей Тбилисского государственного университета является праздником поистине национального значения. ТГУ 105 лет служит грузинскому народу, его образованию и развитию грузинского научного мышления. Поздравляю с этим днем студентов и выпускников ТГУ, профессоров и ректорат университета", – говорится в сообщении Зурабишвили в соцсети.
Тбилисский государственный университет всегда будет главным оплотом грузинского государства и главной движущей силой интеллектуального развития общества, отметила президент.