https://sputnik-georgia.ru/20230208/shengeliya-prisoedinitsya-k-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-v-otborochnykh-matchakh-chempionata-mira-274706505.html

Шенгелия присоединится к сборной Грузии по баскетболу в отборочных матчах чемпионата мира

Шенгелия присоединится к сборной Грузии по баскетболу в отборочных матчах чемпионата мира

Сборная Грузии по баскетболу впервые сыграет на чемпионате мира, если обыграет дома Исландию 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T21:39+0400

2023-02-08T21:39+0400

2023-02-08T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и итальянского "Виртуса" Торнике Шенгелия сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2023 года против Нидерландов и Исландии.Из-за отсутствия договоренности между Евролигой и FIBA не все европейские клубы отпускают своих игроков на игры национальных сборных. Летом 2022 года Шенгелия пообещал, что выберет для продолжения карьеры тот клуб, который не будет препятствовать его играм за сборную.В двух шагах от рекорда - Шермадини стал лучшим баскетболистом января в чемпионате Испании>>Капитан сборной Грузии прилетит в Нидерланды 22 февраля. Уже на следующий день он сыграет против "оранжевых". После важнейшего для сборной матча Шенгелия вылетит в Болонью, чтобы 24 февраля выйти на площадку уже в составе "Виртуса". На следующий день он вылетит в Тбилиси, где сыграет в матче с Исландией 26 февраля.В том случае, если сборная Грузии обыграет дома Исландию, подопечные Илиаса Зуроса впервые сыграют на чемпионате мира.Первый матч против Исландии Национальная баскетбольная сборная Грузии выиграла в Рейкьявике со счетом 88:85.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия