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Школьник ранен во время массовой драки на окраине Тбилиси
Школьник ранен во время массовой драки на окраине Тбилиси
Задержан один из участников драки, который, как и пострадавший, является несовершеннолетним 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T18:36+0400
2023-02-08T18:36+0400
2023-02-08T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Массовая разборка между школьниками произошла на окраине Тбилиси в районе Поничала, ранен десятиклассник школы №103, сообщает "ТВ Пирвели".Подростка трижды ранили ножом в ногу, жестоко избит еще один школьник. Ему нанесли ранения во время массовой драки. Задержан один из несовершеннолетних участников инцидента. До сих пор неизвестно, что стало причиной драки. Инцидент произошел накануне, однако об этом стало известно лишь в среду. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение легкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, тбилиси
Школьник ранен во время массовой драки на окраине Тбилиси
18:36 08.02.2023 (обновлено: 18:58 08.02.2023)
Задержан один из участников драки, который, как и пострадавший, является несовершеннолетним
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Массовая разборка между школьниками произошла на окраине Тбилиси в районе Поничала, ранен десятиклассник школы №103, сообщает "ТВ Пирвели".
Подростка трижды ранили ножом в ногу, жестоко избит еще один школьник. Ему нанесли ранения во время массовой драки.
Задержан один из несовершеннолетних участников инцидента. До сих пор неизвестно, что стало причиной драки.
Инцидент произошел накануне, однако об этом стало известно лишь в среду. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение легкого вреда здоровью".