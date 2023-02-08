https://sputnik-georgia.ru/20230208/shkolnik-ranen-vo-vremya-massovoy-draki-na-okraine-tbilisi-274703676.html

Школьник ранен во время массовой драки на окраине Тбилиси

Школьник ранен во время массовой драки на окраине Тбилиси

Задержан один из участников драки, который, как и пострадавший, является несовершеннолетним 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T18:36+0400

2023-02-08T18:36+0400

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происшествия

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Массовая разборка между школьниками произошла на окраине Тбилиси в районе Поничала, ранен десятиклассник школы №103, сообщает "ТВ Пирвели".Подростка трижды ранили ножом в ногу, жестоко избит еще один школьник. Ему нанесли ранения во время массовой драки. Задержан один из несовершеннолетних участников инцидента. До сих пор неизвестно, что стало причиной драки. Инцидент произошел накануне, однако об этом стало известно лишь в среду. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение легкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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