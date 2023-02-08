https://sputnik-georgia.ru/20230208/signal-dlya-kriminalnykh-romantikov---ministr-yustitsii-gruzii-o-zaderzhanii-esebua-274683204.html

"Сигнал для криминальных романтиков" - министр юстиции Грузии о задержании Эсебуа

"Сигнал для криминальных романтиков" - министр юстиции Грузии о задержании Эсебуа

Бадри Эсебуа разыскивали с 2020 года, его поимку глава МВД назвал "делом чести" 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T11:50+0400

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2023-02-08T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Задержание обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" Бадри Эсебуа - не только восстановление справедливости, но и предупредительный сигнал криминальным романтикам, поддавшихся искушению, написал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на своей странице в соцсети. МВД Грузии подтвердило задержание бывшего военного Бадри Эсебуа в среду утром. По данным следствия, разыскиваемого с 2020 года задержали в регионе Самегрело. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны.Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. На данный момент он доставлен в тюрьму №2 в Кутаиси (регион Имерети). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства. Дерзкое ограбление Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Адвокат узнал о задержании Эсебуа от прессы - где находится обвиняемый в ограблении банка?>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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