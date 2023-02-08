https://sputnik-georgia.ru/20230208/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-dekabre--novaya-statistika-274662463.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в декабре – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в декабре – новая статистика

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 10,6% 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за декабрь 2022 года вырос на 2,2% по сравнению с ноябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 10,6% и цены на строительные материалы на 0,1%.В декабре, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 11,5%, что было вызвано ростом зарплаты работников на 28,8%.Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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