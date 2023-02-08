https://sputnik-georgia.ru/20230208/tbilisskiy-gosudarstvennyy-universitet-otmechaet-105-letie-274683677.html
Тбилисский государственный университет отмечает 105-летие
Тбилисский государственный университет отмечает 105-летие
Тбилисский государственный университет был открыт в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T12:10+0400
2023-02-08T12:10+0400
2023-02-08T12:10+0400
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михаил чхенкели
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили (ТГУ) с 105-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе ведомства. ТГУ открыт 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили. Со дня основания ТГУ выполнил переломную роль в процессе единства страны и сохранении национальной самобытности, отметил министр. "Я, как выпускник этого университета, особенно горжусь, что Тбилисский университет достойно продолжает вековую традицию и сегодня вносит огромный вклад в дело образования молодых поколений", - отметил Чхенкели. Интересные факты о царе Грузии Давиде Строителе, сделавшем невозможное>>Министр пообещал, что вместе с командой Минобразования будет еще больше содействовать вузу в выполнении исторической миссии.Глава Минобразования особенно поздравил с юбилеем студентов, профессоров, сотрудников и членов администрации ТГУ. Министр выразил уверенность, что университет вырастит поколения, которые скажут свое слово на международной арене и внесут огромный вклад в развитие родины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, михаил чхенкели, тбилисский университет, новости, общество
грузия, михаил чхенкели, тбилисский университет, новости, общество
Тбилисский государственный университет отмечает 105-летие
Тбилисский государственный университет был открыт в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили (ТГУ) с 105-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе ведомства.
ТГУ открыт 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили.
"Больше века прошло с тех пор, как выдающиеся грузинские ученые объединились вокруг национальной идеи и заложили основу делу, которое имело для нашей страны огромное значение – основали национальный университет с европейскими стандартами", - заявил Чхенкели.
Со дня основания ТГУ выполнил переломную роль в процессе единства страны и сохранении национальной самобытности, отметил министр.
"Я, как выпускник этого университета, особенно горжусь, что Тбилисский университет достойно продолжает вековую традицию и сегодня вносит огромный вклад в дело образования молодых поколений", - отметил Чхенкели.
Министр пообещал, что вместе с командой Минобразования будет еще больше содействовать вузу в выполнении исторической миссии.
Глава Минобразования особенно поздравил с юбилеем студентов, профессоров, сотрудников и членов администрации ТГУ. Министр выразил уверенность, что университет вырастит поколения, которые скажут свое слово на международной арене и внесут огромный вклад в развитие родины.