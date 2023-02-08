https://sputnik-georgia.ru/20230208/tbilisskiy-gosudarstvennyy-universitet-otmechaet-105-letie-274683677.html

Тбилисский государственный университет отмечает 105-летие

Тбилисский государственный университет отмечает 105-летие

Тбилисский государственный университет был открыт в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели 08.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

михаил чхенкели

тбилисский университет

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили (ТГУ) с 105-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе ведомства. ТГУ открыт 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили. Со дня основания ТГУ выполнил переломную роль в процессе единства страны и сохранении национальной самобытности, отметил министр. "Я, как выпускник этого университета, особенно горжусь, что Тбилисский университет достойно продолжает вековую традицию и сегодня вносит огромный вклад в дело образования молодых поколений", - отметил Чхенкели. Интересные факты о царе Грузии Давиде Строителе, сделавшем невозможное>>Министр пообещал, что вместе с командой Минобразования будет еще больше содействовать вузу в выполнении исторической миссии.Глава Минобразования особенно поздравил с юбилеем студентов, профессоров, сотрудников и членов администрации ТГУ. Министр выразил уверенность, что университет вырастит поколения, которые скажут свое слово на международной арене и внесут огромный вклад в развитие родины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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