https://sputnik-georgia.ru/20230208/voditelyam-taksi-razyasnili-pravila-polzovaniya-baslaynami--274693489.html
Водителям такси разъяснили правила пользования "баслайнами"
Водителям такси разъяснили правила пользования "баслайнами"
В Тбилиси начался третий этап реформы такси, которые подразумевает ряд нововведений для водителей 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T16:11+0400
2023-02-08T16:11+0400
2023-02-08T16:11+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
такси
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Водители такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года смогут сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не смогут по ним передвигаться, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя. С 1 октября 2019 года такси разделили на две категории – "А" и "В".Данное изменение важно для того, чтобы решить проблему задержки движения.Данное новшество будет задействовано с 1 апреля 2023 года. Для его реализации мэрия сотрудничает с МВД Грузии.Новшество касается водителей автомобилей белого цвета с соответствующим указателем такси.Такси в Тбилиси смогут обслуживать пассажиров на "баслайнах">>С 1 апреля получить разрешение для такси категории "А" можно будет только путем покупки или аренды от тех лиц, которым эти документы уже принадлежат. Данный сервис будет доступен с помощью электронной системы: www.taxi.tbilisi.gov.ge.Именно с помощью этого сайта можно будет купить или продать разрешение категории "А", сдать их, управлять личным профилем и так далее.Создан и специальный путеводитель, который предоставляет детальную инструкцию для использования сайта. Он будет доступен как на сайте мэрии, так и на www.taxi.tbilisi.gov.ge.В Тбилиси стартует третий этап реформы такси>>Те лица, которые получат разрешение категории "А" с 1 апреля 2023 года, должны будут активировать документ до 1 апреля 2024 года. Активировать документ можно через сайт или с помощью любого центра обслуживания тбилисского муниципалитета.Те водители, которые имеют разрешение, но не пользуются им, не продают и не сдают, должны платить в день по три лари (1 доллар).В том случае, если документ не будет активирован в течение года – то есть до 1 апреля 2024 года – он автоматически будет аннулирован.На презентации реформы также было отмечено, что выданные до этого права категории "А" остаются действительными. Что касается прав категории "В", то в данном случае все правила остаются прежними.В мэрии отметили, что реформа не предусматривает введения возрастных ограничений для водителей категории "А" или дополнительных платежей.Что такое такси категории "А"?Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, такси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, такси
Водителям такси разъяснили правила пользования "баслайнами"
В Тбилиси начался третий этап реформы такси, которые подразумевает ряд нововведений для водителей
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Водители такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года смогут сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не смогут по ним передвигаться, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя. С 1 октября 2019 года такси разделили на две категории – "А" и "В".
Данное изменение важно для того, чтобы решить проблему задержки движения.
"У водителей такси категории "А" будет возможность съехать на автобусную линию, взять пассажира или же высадить его. Это не значит, что они смогут передвигаться по автобусной линии", – подчеркнул Каладзе.
Данное новшество будет задействовано с 1 апреля 2023 года. Для его реализации мэрия сотрудничает с МВД Грузии.
Новшество касается водителей автомобилей белого цвета с соответствующим указателем такси.
С 1 апреля получить разрешение для такси категории "А" можно будет только путем покупки или аренды от тех лиц, которым эти документы уже принадлежат. Данный сервис будет доступен с помощью электронной системы: www.taxi.tbilisi.gov.ge.
Именно с помощью этого сайта можно будет купить или продать разрешение категории "А", сдать их, управлять личным профилем и так далее.
Создан и специальный путеводитель, который предоставляет детальную инструкцию для использования сайта. Он будет доступен как на сайте мэрии, так и на www.taxi.tbilisi.gov.ge.
Те лица, которые получат разрешение категории "А" с 1 апреля 2023 года, должны будут активировать документ до 1 апреля 2024 года. Активировать документ можно через сайт или с помощью любого центра обслуживания тбилисского муниципалитета.
Те водители, которые имеют разрешение, но не пользуются им, не продают и не сдают, должны платить в день по три лари (1 доллар).
В том случае, если документ не будет активирован в течение года – то есть до 1 апреля 2024 года – он автоматически будет аннулирован.
На презентации реформы также было отмечено, что выданные до этого права категории "А" остаются действительными. Что касается прав категории "В", то в данном случае все правила остаются прежними.
В мэрии отметили, что реформа не предусматривает введения возрастных ограничений для водителей категории "А" или дополнительных платежей.
Что такое такси категории "А"?
Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.
Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.
Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.
Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.