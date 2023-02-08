https://sputnik-georgia.ru/20230208/voditelyam-taksi-razyasnili-pravila-polzovaniya-baslaynami--274693489.html

Водителям такси разъяснили правила пользования "баслайнами"

Водителям такси разъяснили правила пользования "баслайнами"

В Тбилиси начался третий этап реформы такси, которые подразумевает ряд нововведений для водителей 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T16:11+0400

2023-02-08T16:11+0400

2023-02-08T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Водители такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года смогут сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не смогут по ним передвигаться, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя. С 1 октября 2019 года такси разделили на две категории – "А" и "В".Данное изменение важно для того, чтобы решить проблему задержки движения.Данное новшество будет задействовано с 1 апреля 2023 года. Для его реализации мэрия сотрудничает с МВД Грузии.Новшество касается водителей автомобилей белого цвета с соответствующим указателем такси.Такси в Тбилиси смогут обслуживать пассажиров на "баслайнах">>С 1 апреля получить разрешение для такси категории "А" можно будет только путем покупки или аренды от тех лиц, которым эти документы уже принадлежат. Данный сервис будет доступен с помощью электронной системы: www.taxi.tbilisi.gov.ge.Именно с помощью этого сайта можно будет купить или продать разрешение категории "А", сдать их, управлять личным профилем и так далее.Создан и специальный путеводитель, который предоставляет детальную инструкцию для использования сайта. Он будет доступен как на сайте мэрии, так и на www.taxi.tbilisi.gov.ge.В Тбилиси стартует третий этап реформы такси>>Те лица, которые получат разрешение категории "А" с 1 апреля 2023 года, должны будут активировать документ до 1 апреля 2024 года. Активировать документ можно через сайт или с помощью любого центра обслуживания тбилисского муниципалитета.Те водители, которые имеют разрешение, но не пользуются им, не продают и не сдают, должны платить в день по три лари (1 доллар).В том случае, если документ не будет активирован в течение года – то есть до 1 апреля 2024 года – он автоматически будет аннулирован.На презентации реформы также было отмечено, что выданные до этого права категории "А" остаются действительными. Что касается прав категории "В", то в данном случае все правила остаются прежними.В мэрии отметили, что реформа не предусматривает введения возрастных ограничений для водителей категории "А" или дополнительных платежей.Что такое такси категории "А"?Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, такси