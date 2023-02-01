https://sputnik-georgia.ru/20230201/v-tbilisi-startuet-tretiy-etap-reformy-taksi-274458356.html

В Тбилиси стартует третий этап реформы такси

В Тбилиси стартует третий этап реформы такси

Одним из новшеств, как сказал ранее мэр, станет предоставление такси "А" права останавливать пассажирам на выделенной полосе 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T14:17+0400

2023-02-01T14:17+0400

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грузия

тбилиси

каха каладзе

такси

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Третий этап реформы такси Тбилиси стартует с 1 апреля 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя - с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории - "А" и "В". По словам мэра, в ближайшие полтора месяца будет проведена активная информационная кампания о третьем этапе реформы такси. Водителям раздадут информационные брошюры. Кроме того, сотрудники всех 11 сервисных центров мэрии, операторы "горячей линии" прошли переподготовку и готовы ответить на все вопросы касательно реформы. Как сказал ранее Каладзе, одним из новшеств третьего этапа станет предоставление такси "А" (машины белого цвета) права останавливаться на автобусных линиях, чтобы забрать пассажиров.Кроме того, по предварительной информации, третий этап будет заключаться в обновлении автопарка и запрете на перевозку пассажиров на старых автомобилях.Повторный техосмотр стал платным в Грузии>>Такси категории "А" - это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, каха каладзе, такси