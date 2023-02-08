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Задержан Бадри Эсебуа, обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" в 2020 году
Задержан Бадри Эсебуа, обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" в 2020 году
Эсебуа, по данным следствия, скрылся с 500 тысячами долларов выкупа за освобождение заложников 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T09:10+0400
2023-02-08T09:10+0400
2023-02-08T09:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Задержан Бадри Эсебуа, обвиняемый в совершении самого громкого ограбления банка в стране - "Банка Грузии" - в 2020 году, сообщает телеканал "Рустави 2".К этому времени известно лишь то, что Эсебуа задержали в селе Джихашкари Зугдидского района. Другие детали пока не распространялись. МВД Грузии пока воздерживается от комментариев. Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.Вооруженное нападение и взятие более 40 заложников в филиале "Банка Грузии" произошло 21 октября 2020 года. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов, освободил и скрылся.МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Полиция задержала младшего брата разыскиваемого – Бидзину Эсебуа. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Но и эта операция закончилась ничем. Выйти на след Эсебуа-старшего полиции не удается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
Задержан Бадри Эсебуа, обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" в 2020 году
09:10 08.02.2023 (обновлено: 09:37 08.02.2023)
Дополняется
Эсебуа, по данным следствия, скрылся с 500 тысячами долларов выкупа за освобождение заложников
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Задержан Бадри Эсебуа, обвиняемый в совершении самого громкого ограбления банка в стране - "Банка Грузии" - в 2020 году, сообщает телеканал "Рустави 2".
К этому времени известно лишь то, что Эсебуа задержали в селе Джихашкари Зугдидского района. Другие детали пока не распространялись.
МВД Грузии пока воздерживается от комментариев.
Полтора года назад министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Эсебуа не покидал страну и его задержание является "делом чести" для министерства.
Вооруженное нападение и взятие более 40 заложников в филиале "Банка Грузии" произошло 21 октября 2020 года. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов, освободил и скрылся.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Полиция задержала младшего брата разыскиваемого – Бидзину Эсебуа. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Но и эта операция закончилась ничем. Выйти на след Эсебуа-старшего полиции не удается.