https://sputnik-georgia.ru/20230208/zavyshennye-tseny-na-produkty-v-gruzii--biznes-poluchil-preduprezhdenie-274709063.html

Завышенные цены на продукты в Грузии – бизнес получил предупреждение

Завышенные цены на продукты в Грузии – бизнес получил предупреждение

Лари укрепился, а цены на основные продукты питания в Грузии все же очень высокие 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T21:03+0400

2023-02-08T21:03+0400

2023-02-08T21:26+0400

грузия

экономика

новости

ираклий леквинадзе

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Агентства конкуренции изучило цены на десять продуктов питания, которые представляют собой товары первой необходимости и занимают значительное место в потребительской корзине, и установило, что наценка в некоторых случаях достигает 100%, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе в эфире Первого канала. Агентство конкуренции провело первичное исследование цен на рынке продовольствия по поручению премьера Грузии. Ираклий Гарибашвили дал соответствующее поручение агентству несколько недель назад, чтобы выяснить насколько добросовестно работают импортеры и насколько разумные у них маржи. На первом этапе Агентство конкуренции изучило цены на такие продукты, как рис, гречиха, пшеничная мука, молоко, растительное масло, макароны и другие. Как оказалось, надбавка к оптовым ценам от 50 до 80%, а в случае розничных цен – еще плюс 20-35%. Леквинадзе обратил внимание на курс национальной валюты страны – с марта 2022 года лари укрепился на 25%. Поэтому, по его словам, и пришлось проводить предварительное исследование. "Кроме того, мы работаем над десятью продуктами, как продовольственными, так и непродовольственными, которые широко используются нашими гражданами", – сказал Леквинадзе. По его словам, в случае выявления нарушений будут приняты меры. Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров>>"Если мы увидим какие-либо действия, несовместимые с законодательством о конкуренции, естественно, в рамках нашего мандата мы предпримем последующие шаги", – сказал он. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, ознакомившись с результатами первичного исследования цен на рынке продовольствия, назвал их возмутительными. Он поручил министрам экономики, финансов и сельского хозяйства немедленно создать рабочую группу, вызвать всех крупных импортеров, изучить вопрос и осуществить реагирование.Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%. При этом впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.За год цены на овощи в Грузии выросли на 26,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 22,8%, на молоко, сыр и яйца – на 16,7%, рыбная продукция – на 13%, мясо и мясная продукция – на 8,7%, растительное масло и жиры – 4,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, ираклий гарибашвили