https://sputnik-georgia.ru/20230206/produkty-v-gruzii-podesheveyut-premer-vzyalsya-za-importerov-274612465.html

Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров

Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров

Населению Грузии приходится покупать продукты питания почти со 100-процентной наценкой 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T15:20+0400

2023-02-06T15:20+0400

2023-02-06T15:39+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_288:170:1024:584_1920x0_80_0_0_f19639a76de564f7732b62e310f5df9e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал импортеров продуктов питания за наценку, которую они делают на свой товар и потребовал исправить ситуацию. Премьер назвал возмутительными результаты первичного исследования цен на рынке продовольствия, которое провело Агентство конкуренции. Гарибашвили дал соответствующее поручение агентству несколько недель назад, чтобы выяснить насколько добросовестно работают импортеры и насколько разумные у них наценки.В частности, премьер поинтересовался ценами на основные продукты, такие как рис, гречиха, макароны, сахар, соль, растительное масло. Как оказалось, надбавка к оптовым ценам 50-60-70-80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен – минимум 25-30%.Это, по словам премьера, абсолютно неприемлемо, учитывая то, что власти Грузии делают все необходимое, чтобы в стране были хорошие экономические показатели."Нельзя так богатеть за счет народа. Это неправильное поведение", – сказал глава правительства.Гарибашвили поручил министрам экономики, финансов и сельского хозяйства "немедленно создать рабочую группу, вызвать всех крупных импортеров, начать изучать этот вопрос и осуществить реагирование".Минздрав Грузии пресечет любую попытку саботажа фармкомпаний>>"Максимум в течение двух недель у меня на столе должна быть полная картина с соответствующими путями выхода... К сожалению, нет правильного подхода со стороны импортеров, поэтому с ними нужно говорить", – заявил премьер, обращаясь к членам Кабмина.Премьер выразил надежду, что импортеры продуктов питания учтут его обращение. Глава правительства Грузии напомнил о том, как эффективно правительство сработало, когда речь зашла о необходимости решения проблемы с высокими ценами на медикаменты. В результате открытия грузинского рынка для турецких лекарств в сумме население Грузии сэкономило 200 миллионов лари. "Поэтому я вижу тут большой потенциал", – подчеркнул премьер. По его словам, наценка на продукты питания должна быть в пределах разумного. Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика>>Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%. При этом впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.За год цены на овощи в Грузии выросли на 26,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 22,8%, на молоко, сыр и яйца – на 16,7%, рыбная продукция – на 13%, мясо и мясная продукция – на 8,7%, растительное масло и жиры – 4,7%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили