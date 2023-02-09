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Артисты ансамбля "Рустави" выступят в Германии и Польше

Артисты ансамбля "Рустави" выступят в Германии и Польше

Первый концерт в рамках небольшого турне пройдет в Берлине 12 февраля 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Артисты Государственного ансамбля народной песни и танца "Рустави" проведут концерты в Германии и Польше. По словам художественного руководителя ансамбля Георгия Натрошвили, артисты исполнят грузинские народные песни и танцы. Также члены ансамбля представят слушателям композицию английского композитора Дэвида Брюса, которая была специально переведена на грузинский язык для ансамбля "Рустави". Первый концерт в рамках небольшого турне пройдет в Берлине 12 февраля. Следующее выступление запланировано на 14 февраля в Варшаве, а 15 февраля ансамбль снова отправится в Германию, в город Гамбург. Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу>>Коллектив активно гастролирует по Грузии и за рубежом. Каждый певец ансамбля владеет искусством грузинского многоголосия и как солист, и как участник хора. Для этого в ансамбле многие годы существует профессиональная команда мастеров вокальной импровизации. В репертуар включены как древние народные песни, так и церковные песнопения. "Рустави" побывал в более чем 80 странах мира и дал свыше пяти тысяч концертов. В 2005 году выступал на 60-летнем юбилее ЮНЕСКО в Токио. Певцов и танцоров "Рустави" встречали с овациями в Королевском Алберт Холле в Лондоне, в парижской "Олимпии", на древнем Олимпийском стадионе в Афинах, в Карнеги Холле в Нью-Йорке, амстердамском Концертгебау и многих других известных залах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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