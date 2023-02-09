https://sputnik-georgia.ru/20230209/avtorizatsiya-detskikh-sadov-nachnetsya-v-gruzii-s-2023-goda-274731423.html

Авторизация детских садов начнется в Грузии с 2023 года

Авторизация детских садов начнется в Грузии с 2023 года

Процесс авторизации коснется как государственных, так и частных учреждений дошкольного воспитания 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T16:53+0400

2023-02-09T16:53+0400

2023-02-09T17:21+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

михаил чхенкели

национальный центр развития качества образования

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Процесс авторизации детских садов Грузии начнется в 2023 году и завершится в 2030 году, данный вопрос был рассмотрен на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром образования и науки Михаилом Чхенкели и его заместителями.Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в 2023 году впервые в стране Национальный центр развития качества образования начнет процесс оценки детских садов с целью прохождения авторизации. Это касается как государственных, так и частных учреждений дошкольного воспитания. Правительство Грузии построит и обновит 885 детских садов>>Министр образования отметил, что с целью улучшения изучения государственного языка в учреждениях дошкольного образования активно внедряется билингвальное образование. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в масштабах всей страны будут построены новые детские сады. По его словам, 885 детских садов нуждаются в строительстве и восстановлении. Как отметил глава правительства, программа осуществится в три этапа. Первый этап начнется с 1 января 2023 года и на нее будет потрачено 100 миллионов лари (36,7 миллиона долларов). В целом на программу будет потрачено более одного 1,3 миллиарда лари (477 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, михаил чхенкели, национальный центр развития качества образования